Milas'taki orman yangını (6)
1 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:43 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesinde orman yangını çıktı.
Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.
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