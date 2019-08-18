Son Dakika Haberleri: Milas'taki orman yangını (6)
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Milas'taki orman yangını (6)

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.
akgedik barajı, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:43 Kaynak: AA
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