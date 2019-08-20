Son Dakika Haberleri: Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı
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Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı

5 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinin Akgedik Barajı mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinin Akgedik Barajı mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.
akgedik barajı, Muğla, Milas, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:39 
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