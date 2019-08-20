Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı
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Muğla'nın Milas ilçesinin Akgedik Barajı mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Muğla
'nın Milas
ilçesinin Akgedik Barajı mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:39
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