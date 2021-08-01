Milas'taki orman yangını - Mazı İnce Yalı mevkisindeki vatandaşlar botlarla tahliye edildi - Son Dakika

Yanan ormanlık alanadan yükselen duman

Mazı İnce Yalı mevkisinden vatandaşların botlarla tahliye edilmesi MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar, Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde etkisini sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri evlerini boşaltmaları için uyarıldı. Bazı vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edildi.