Milas'taki orman yangınına havadan yoğun müdahale yapılıyor - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına müdahale yoğun hava destekli sürüyor.

Akçakaya ile Ercek mahallelerine yakın ormanlık alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle bölgedeki bazı mahalleler iki gün önce tahliye edildi.

Bölgede çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi karadan, uçak ve jandarma helikopterlerinin de aralarında olduğu çok sayıda helikopterle havadan müdahalede bulunuluyor.

Helikopterler yangın bölgesine yakın bir alanda bulunan göletten su alarak alevlere etkili müdahale yapıyor. Helikopterlerin su almak için gölette sıralandıkları görüldü.

Ekipler, yangının Yeniköy Termik Santraline ulaşmaması için önlem almaya devam ediyor.