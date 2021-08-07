Milas'taki orman yangınlarında zarar görenlere yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Milas'taki orman yangınlarında zarar görenlere yardım malzemesi gönderildi

Türk Kızılay Altındağ Şubesi ve Muradiye Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "Ciğerlerimiz Yanıyor" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınından zarar gören vatandaşlara gönderildi.

Türk Kızılay Altındağ Şubesi ve Muradiye Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "Ciğerlerimiz Yanıyor" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınından zarar gören vatandaşlara gönderildi. Türk Kızılay Altındağ Şubesi Kadın Kolları Başkanı Perihan Nur Pazarcı, yardım malzemelerinin kamyona yüklenmesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Manavgat'taki yangında zarar gören ailelere de yardım gönderdiklerini söyledi. Milas'taki yangında zarar görenler için de yorgan, battaniye, taşınabilir şarj aleti, dezenfektan, temizlik ve gıda malzemelerinden oluşan bir kamyon malzemeyi bugün bölgeye göndereceklerini ifade eden Pazarcı, malzemelerin bölgedeki vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.

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