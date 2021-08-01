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Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı - Son Dakika

Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı

01.08.2021 23:39

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Pek çok mahalleye sıçrayan ve Milas'ta bulunan termik santrallere yaklaşan alevler bölge halkını da tedirginliğe soktu.

Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. 28 Temmuz ve 1 Ağustos arasında çıkan 125 yangının 117 tanesi tamamen kontrol altına alınırken Tunceli, Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülme çalışmaları sürüyor.

MİLAS'TAKİ YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Muğla'nın Milas ilçesinde Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: SABAHTAN BERİ FERYAT ETTİK

Çökertme'deki yangından son durumu videoyla paylaşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medyadan "Sabahtan beri feryat ettik, hava desteği dedik, hepimiz söyledik çırpındık. Anlatamadık ya da anlaşılamadık. Gelin şimdi ziyaret edin bakalım ne hale gelmiş güzelim Çökertme" açıklamalarında bulundu.

Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması panik yarattı

YANGINLARIN TERMİK SANTRALLERE YAKLAŞMASI PANİK YARATTI

Öte yandan yangınların söndürülme çalışmaları süren Milas'ta 3 termik santralin bulunması sosyal medyadaki kullanıcıları da endişeye sürükledi.

Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması panik yarattı

Bölgedeki vatandaşlar, Çökertme'de çıkan yangının Ören'de bulunan art arda 2 termik santrale yaklaşması tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Milas'taki yangın bölgedeki termik santrallere yaklaşması panik yarattı
Milas'taki yangın bölgedeki termik santrallere yaklaşması panik yarattı
Milas'taki yangın bölgedeki termik santrallere yaklaşması panik yarattı
Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı

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Son Dakika Güncel Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı - Son Dakika


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