Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. 28 Temmuz ve 1 Ağustos arasında çıkan 125 yangının 117 tanesi tamamen kontrol altına alınırken Tunceli, Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülme çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.
Çökertme'deki yangından son durumu videoyla paylaşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medyadan "Sabahtan beri feryat ettik, hava desteği dedik, hepimiz söyledik çırpındık. Anlatamadık ya da anlaşılamadık. Gelin şimdi ziyaret edin bakalım ne hale gelmiş güzelim Çökertme" açıklamalarında bulundu.
Daha başka bir açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Tokat, "Termik santral için şu an bir tehlike görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan yangınların söndürülme çalışmaları süren Milas'ta 3 termik santralin bulunması sosyal medyadaki kullanıcıları da endişeye sürükledi.
Bölgedeki vatandaşlar, Çökertme'de çıkan yangının Ören'de bulunan art arda 2 termik santrale yaklaşması tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Milas'taki yangın bölgesinde bulunan termik santraller panik yarattı - Son Dakika