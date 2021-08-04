Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangın, Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit etmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezin bölgede inceleme ve açıklama yapmak için santrale geldiği dakikalarda rüzgar, aniden yön değiştirdi ve santrale 500 metre kadar yaklaştı. Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesinde gökyüzünün dumanla kaplandığı görüldü.

"TERMİK SANTRAL İLK DEFA BÖYLESİNE TEHDİT ALTINDA"

Milas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kemerköy Termik Santrali'ne çok yakın bir alanda alevler yükseldi. Evet doğru duydunuz, termik santral ilk defa böylesine tehdit altında" denildi.

"ACİL UÇAK İSTİYORUZ"

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve havadan müdahale yapılmasını istedi. Tokat, "Acil uçak istiyoruz. Yalvarıyoruz, uyarıyoruz… Günlerdir söyledik. İşte yangın fabrikanın çevresini sardı. Derhal müdahale" diyerek çağrıda bulundu.