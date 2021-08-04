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Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında - Son Dakika

Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında

04.08.2021 19:10

Muğla'nın Milas ilçesi Ören yakınlarındaki yangın akşam saatlerinde Fesleğen yaylasından Kemerköy Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye 500 metre kadar yaklaştı. Bölgede bulunan yerleşim birimleri boşaltılırken, havadan helikopterle yapılan müdahaleye akşam saatlerinde bir uçak da dahil oldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangın, Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit etmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezin bölgede inceleme ve açıklama yapmak için santrale geldiği dakikalarda rüzgar, aniden yön değiştirdi ve santrale 500 metre kadar yaklaştı. Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesinde gökyüzünün dumanla kaplandığı görüldü.

"TERMİK SANTRAL İLK DEFA BÖYLESİNE TEHDİT ALTINDA"

Milas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kemerköy Termik Santrali'ne çok yakın bir alanda alevler yükseldi. Evet doğru duydunuz, termik santral ilk defa böylesine tehdit altında" denildi.

Milas'taki yangın yeniden başladı, termik santral tehdit altında

"ACİL UÇAK İSTİYORUZ"

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve havadan müdahale yapılmasını istedi. Tokat, "Acil uçak istiyoruz. Yalvarıyoruz, uyarıyoruz… Günlerdir söyledik. İşte yangın fabrikanın çevresini sardı. Derhal müdahale" diyerek çağrıda bulundu.

Milas'taki yangın yeniden başladı, termik santral tehdit altında
Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında
Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında
Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında
Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında
Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında

Termik Santral, Yangın, Muğla, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında - Son Dakika


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