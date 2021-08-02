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Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı - Son Dakika

Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı

02.08.2021 10:39
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayıp, Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne sıçrayan ve ardından Çökertme Koyu'nda etkili olan yangının 3'üncü gününde havanın aydınlanmasıyla 3 helikopter ve 3 uçakla havadan müdahale yeniden başladı.

MUĞLA'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayıp, Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne sıçrayan ve ardından Çökertme Koyu'nda etkili olan yangının 3'üncü gününde havanın aydınlanmasıyla 3 helikopter ve 3 uçakla havadan müdahale yeniden başladı. Yangında, alevlerin Ören Mahallesi'ni tehdit etmesi nedeniyle Kemerköy Termik Santrali'nin etrafında iş makineleriyle hatlar kazılarak hidrojen tankları boşaltıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'nde ormanlık alanda 31 Temmuz'da yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılınca, siyah dumanlar altında kalan Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahalleleri boşaltıldı. Ekipler, bu iki mahallede alevlerin yönünü kesti. Mahallelerde hayat neredeyse normale dönerken, ters yönde esen rüzgar nedeniyle Mazı Mahallesi yeniden tehlikeye girdi. Kuru otlar ve kuvvetli rüzgar yüzünden Aşağı Mazı Mahallesi, kısa sürede alevlere teslim oldu. Köylülerden bazıları sahilden botlarla gezi teknelerine alınıp tahliye edildi.  Geride kalanlar ise, köy meydanında toplanıp endişeyle söndürme çalışmalarını izledi. Bu sırada alevler evlerini sardığı için sinir krizi geçiren ve fenalaşan köylülere sağlık ekipleri müdahale etti. Tehlike giderek artınca Aşağı Mazı Mahallesi'nde kalan diğer köylülerle az sayıdaki turist de tahliye edildi.

5 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN AÇILDIAşağı Mazı Mahallesi'nin tahliye edilmesinin ardından, mahalle girişi jandarma ve zabıta görevlilerince sivil araç girişine kapatıldı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı arasındaki yolun tutuştuğu ve artan tehlike nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi, kapanan yol 5 saatlik çalışmanın ardından açıldı.ÇÖKERTME KOYU TAHLİYE EDİLDİ İtfaiye ve belediye işçileri Aşağı Mazı Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler bu kez ünlü Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkisini gösterdi. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler bölgeyi kaplayınca Çökertme ve Gökbel mahalleleri tahliye edildi.TOPLAMDA 6 MAHALLE BOŞALTILDIMilas ilçesinden başlayarak rüzgarın yön değiştirmesiyle pek çok noktada etkili olan yangın nedeniyle Milas'ta Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri, Bodrum'da Mazı olmak üzere 6 mahalle tahliye edildi.TERMİK SANTRALİ İÇİN ÖNLEM ALINDIÖte yandan alevlerin Milas ilçesi Ören Mahallesi'ne ilerlemesi, tedirginlik yarattı. Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'nin etrafında, iş makineleriyle hatlar kazılarak hidrojen tankları boşaltıldı. Alevlerin bu noktada kontrol altına alındığı ve termik santrale ilişkin bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Yangına, günün aydınlanmasıyla birlikte helikopterler ve uçaklarla havadan müdahale başladı. Köyceğiz, Marmaris ve Milas ilçelerinde devam eden yangınlara 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter ile havadan, 185 arazöz, 93 itfaiye aracı ve 1457 personelle karadan müdahale edildiği bildirildi. 3 söndürme uçağı ve 3 helikopterin Milas'taki yangında görev yaptığı bildirildi.


- Muğla
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı

Ören Mahallesi, Yangın, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı - Son Dakika


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