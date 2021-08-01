AŞAĞI MAZI YOLU SİVİL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi'ndeki yangında rüzgarla yön değiştiren alevlerin sirayet ettiği Bodrum'daki Mazı Mahallesi'ne yol kenarında bir anda yükselen alevler tehlike yaratıyor. Zabıta ekipleri, bu nedenle Aşağı Mazı ile Yukarı Mazı mahalleleri arasındaki yolu, araç trafiğine kapattı. Sadece itfaiye ve söndürme çalışmalarına katılan araçlara izin verilirken, yoldaki zaman zaman parlayan alevler ve yoğun duman DHA'nın objektifleri tarafından görüntülendi.