Son Dakika Haberleri: Milas'taki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
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Milas'taki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

10 saat önce

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Milas ilçesinde, zamanında müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Milas'taki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor, System.String[]
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Milas ilçesinde, zamanında müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Milas İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Bodrum'un Mumcular Gökpınar Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 gibi başlayan yangın itfaiye ve orman birimlerince söndürüldü.

Yangına 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 6 helikopter, 5 teknik personel, 2 memur, 25 yangın söndürme işçisi ve mahalleleri sakinleri tarafından müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alınan yangında, soğutma işlemleri devam ediyor. - MUĞLA
Bodrum, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:49 Kaynak: İHA
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