Son Dakika Haberleri: Milas'taki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
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Milas'taki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

10 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, zamanında müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Milas'taki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde, zamanında müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Milas İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Bodrum'un Mumcular Gökpınar Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 gibi başlayan yangın itfaiye ve orman birimlerince söndürüldü. Yangına 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 6 helikopter, 5 teknik personel, 2 memur, 25 yangın söndürme işçisi ve mahalleleri sakinleri tarafından müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alınan yangında, soğutma işlemleri devam ediyor.
(İHA)
Bodrum, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:50 Kaynak: İHA
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