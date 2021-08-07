Üye Girişi
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı ciddi tedbirler alındı - Son Dakika

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı ciddi tedbirler alındı

07.08.2021 09:58

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangınlar nedeniyle Yeniköy Termik Santrali'nin çevresinde yangın ihtimaline karşı bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda lojmandaki personel tahliye edilerek hidrojen tankları boşaltıldı. Ayrıca santraldeki kömürler ağaçlık alandan uzağa taşındı.

Ekipler Milas'ta devam eden orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerine devam ediyor.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Akçakaya ve Ercek mahallelerine yakın ormanlık alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle dün gece iki mahalle tahliye edildi.

TERMİK SANTRAL ÖNÜNDE TEDBİRLER ALINDI

Hava araçlarının ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen ilerleyen alevlerin, Yeniköy Termik Santraline ulaşmaması için ekipler önlem almaya devam ediyor. Santral önünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, çevresinde çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA hazır bekletiliyor. Çok sayıda iş makinesinin giriş yaptığı gözlenen santralin içinde alınan önlemler havadan görüntülendi.

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı

ŞİRKET ALINAN TEDBİRLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'den, alınan tedbirlere ilişkin yapılan açıklamada, yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren yangınla mücadelede devletin tüm ilgili birimleri ile koordineli çalışma yürütüldüğü ve aynı şekilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yeniköy-Kemerköy termik santrallerinin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte onlarca itfaiye, yangın söndürme araçları, arazöz ve iş makineleri, yangın uzmanları ile ekiplerin, santral sahasında ve bölgesinde konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahale ekip ve ekipmanı, iş makinesi desteği sağlamıştır." denildi.

Açıklamada, ekipman tedariki dışında alınan tedbirlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı

HİDROJEN TANKLARI BOŞALTILDI

"İş sağlığı ve güvenliği ekiplerimizle birlikte var olan tahliye talimatımız gözden geçirilmiş ve çalışanlarımıza gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Yangının gerek santral sahasına ulaşmasını engellemek ve gerekse diğer yerleşim bölgelerine etkisini yok etmek için tedarik edilen ekipman hizmete sunulmuş, hidrojen tankları planlı olarak boşaltılmış, içleri su ile doldurulmuş, santralin çevresinde koruma bandı oluşturulmuş, kömür stoku ağaçlık alandan mümkün olduğunca uzaklaştırmak için stok alanının orta kısmına doğru toplanmıştır. Yanıcı nitelikli fuel-oil gibi ham maddeler ticari kaygı gözetmeksizin imha edilmiş ya da güvenli bölgelere taşınmıştır. Üretim 5 Ağustos saat 18.00 itibarıyla durdurulmuştur."

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı

LOJMANDAKİ PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Lojmanlarda yaşayan aileler ve bu süreçte sahada bulunması elzem olmayan tüm personelin kademeli şekilde güvenli alanlara yönlendirildiği anlatılarak, "Ayrıca konaklama imkanları konusunda kendilerine güncel bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş, bunların yanı sıra havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır ve ilgili tüm prosedürler uygulanmaktadır. Bundan sonraki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı

YANGIN KEMERKÖY SANTRALİ'NE ULAŞMIŞTI

Milas ilçesinde çıkan orman yangınında dün alevler Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşık 15 kilometre uzakta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşmış, santral personeli tahliye edilmiş, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarılmıştı.

Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken, iş makineleri ile de çevresinde hendekler kazılmış, yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar askeri gemilerle tahliye edilmişti.

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı ciddi tedbirler alındı

Yeniköy, Türkiye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı ciddi tedbirler alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim 10:01 Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi 09:56 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu 09:47 Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi 09:38 İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş 08:51 Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı 22:44 Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı
PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar 22:05 PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi 18:39 Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Son Dakika Haberleri
10:02 Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı
09:57 Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı
09:55 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi
09:37 İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi
09:23 Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
08:53 Tanju Özcan'dan kayyum iddialarına cevap: Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım
08:51 Korkunç kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız yaşamını yitirdi
08:50 Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
08:47 Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı
Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı         
10:02
Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı         
09:58
Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler         
09:49
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı         
09:24
Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı         
08:47
Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek         
22:26
Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek         
20:40
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu         
16:56
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 10:25:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı ciddi tedbirler alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement