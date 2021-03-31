Milas'tan Malezya'ya 6,5 ton zeytinyağı ihraç edildi - Son Dakika

Milas'tan Malezya'ya 6,5 ton zeytinyağı ihraç edildi

31.03.2021 10:12
Milas'tan Malezya'ya 6,5 ton zeytinyağı ihraç edildi, System.String[]

Muğla'nın Milaslı zeytinyağı üreticileri, Malezya'ya 6.5 ton AB coğrafi işaretli Milas zeytinyağı ve 100 kilogram zeytin yaprağı çayı ihraç etti.

Muğla'nın Milaslı zeytinyağı üreticileri, Malezya'ya 6.5 ton AB coğrafi işaretli Milas zeytinyağı ve 100 kilogram zeytin yaprağı çayı ihraç etti. 250 cc.lik cam şişeleri içinde ihraç edilen AB coğrafi işaretli Milas zeytinyağı ve 100'er gramlık paketler halinde ihraç edilen zeytin yaprağı çayları, gemiyle Malezya'ya gönderilmek üzere özel klimalı tırlarla İzmir Limanı'na yollandı.

Türkiye'nin AB coğrafi işaretli ilk ve tek zeytinyağı olan Milas zeytinyağı Malezya yolunda. Milaslı zeytinyağı üreticisi, 250 cc.lik cam şişeler içindeki 6.5 tonluk zeytinyağı ile 100'er gramlık poşetler halindeki 100 kg.lık zeytinyağı çayını Malezya'ya ihraç etti. Özel bir zeytinyağı işletmesi sahibi Ömer Faruk Akarca, piyasa fiyatlarının çok üstünde bir fiyattan ihraç ettiklerini belirterek yeni yılda hedeflerinin Malezya'nın yanı sıra Endonezya'ya da zeytinyağı ihraç etmek olduğunu belirtip, Güneydoğu Asya'ya ihracat için Vietnam'da bir şirket kuracaklarını ifade etti.

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki işletmede, erken hasat, soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen ve AB coğrafi işareti bulunan Milas zeytinyağını Malezya'ya ihraç etmeyi başaran işletme sahibi Ömer Faruk Akarca, Malezya'ya zeytinyağı ihracatını 3 yıl önce bir tonla başlattıklarını belirterek "İkinci yılda 2.5 ton zeytinyağı ihraç ettik. Üçüncü yıl olan bu yıl 6.5 tona çıktık. Üç yıl içinde 1 tondan 6.5 tona çıkmayı başardık. Hedefimiz, gelecek sezonda 10 tona çıkmak" dedi.

"Üç yılda ihracatı 1 tondan 6,5 tona çıkardılar"

Soğuk sıkım yöntemiyle çok kaliteli zeytinyağı üretimini amaç edindiklerini belirten Akarca "Sonrasında kaliteli zeytinyağı elde ettik. Fakat bunun Türkiye içinde fazla değer bulabilme şansı yoktu. Bu ancak ihracatla mümkün olabilirdi. Biz de nereye, nasıl ihraç edebiliriz, diye araştırmalara başladık. Malezya pazarı bu sırada karşımıza çıktı. Önce 1 ton zeytinyağı gönderdik. Çok beğenilince talep 2.5 tona yükseldi. Bu yıl Malezya'dan alım yapanları davet ettik. Geldiler, çiftliğimizi, üretim tesislerimizi gezip, gördüler. Çok beğendiler. taleplerini 6.5 tona çıkardılar. Ayrıca onlara zeytin yaprağı çayının yararlarını anlatmıştık. 100 kg. da zeytin yaprağı çayı almak istediler. Üretimimizi yaptık. Zeytinyağlarını 250 cc'lik cam şişeler içinde, zeytin yaprağı çayını ise 100'er gramlık poşetler içinde paketleyip ihraç ediyoruz" dedi. Malezya'da doğal bitki özleriyle, organik otlarla sağlık kazanmaya yönelik bir "sağlık kültürü" ifade eden Akarca, "Zeytinyağına da böyle yaklaşıyorlar. Zeytinyağını yemeklik olarak değil vücut sağlığı için alıyorlar" diye anlattı.

"İhraç edilen zeytinyağının fiyatı piyasanın çok üstünde"

Malezya'ya ihraç ettikleri zeytinyağının fiyatının "Ortalama piyasa fiyatlarının çok üstünde" diye ifade eden Ömer Faruk Akarca Malezyalı alıcıların çok titiz olduğunu da belirterek "Üretimin ve ihracatın her aşamasının videoya kaydedilmesini ve kendilerine gönderilmesini istiyorlar. Biz de bu aşamaları üretimden tıra yüklenmeye, tırdan gemiye yüklenmeye kadar kaydını alıp, kendilerine gönderiyoruz. Ayrıca taşımayı yapacak tırların da, gemideki konteynırların da özel klimalı olmasını istiyorlar" diye anlattı.

"Malezya'dan sonraki hedef Endonazya ve Vietnam"

Malezya'nın gelenekleri ve Türklere yakınlığı ile Türkiye'ye çok yakın olduğunu vurgulayan Akarca, "Malezya'dan sonraki hedefimiz Endonezya. Malezya halkının yüzde 60'ı, Endonezya halkının yüzde 85'i Müslüman. Malezya'da olsun, Endonezya'da olsun Osmanlılardan beri gelen Türkiye'ye karşı çok büyük bir ilgi var. Türkiye'ye karşı çok büyük bir ilgi, saygı ve takdir var. Bu ülkeler Türkiye için çok önemli bir ihraç kapısı olabilir" diye konuştu. İhracat için Güneydoğu Asya'nın da çok iyi bir pazar olduğunu anlatan Akarca "Güneydoğu Asya pazarı bizim için çok güzel bir pazar. İhracat için Vietnam çok uygun. İhracat için Vietnam'da bir şirket kurmak istiyorum" diye ihracat hedeflerini anlattı.

"AB ve ABD'den organik sertifika aldık, şimdi sırada Japonya var"

5 bin dönümlük arazilerinin 3 bin 500 dönümlük bir bölümü için AB'den ve ABD'den organik sertifikası aldıklarını ve "organik tarım belgeli çiftçi kayıt sistemi"nde kayıtlarının olduğunu da belirten Akarca "ABD'den ve AB'den organik sertifikası alabilmek gerçekten zor. Bunun için dört yıl uğraştık. Fakat Japonya'dan organik sertifikası alabilmek ise inanılmaz derecede çok zor. Biz AB ve ABD'den almayı başardık. Şimdiki hedefimiz Japonya'dan da organik sertifikası almak. Eğer Japonya'dan bu belgeyi almayı başarırsak ihracat için çok daha avantajlı bir konuma geliriz" dedi.

İşletme sahibi Akarca, Malezya'ya yaptığı 250 cc.lik 2 bin 500 şişeden oluşan 6.5 tonluk Milas zeytinyağına Milas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan coğrafi işaret etiketlerini aldı. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, ihracat nedeniyle Akarca'yı kutlayarak "Milas zeytinyağı gerçek değerini ancak böyle güzel ihracatlarla bulacaktır. Çok önemli bir iş başardınız. Milas zeytinyağına ihracat kapısını açtınız. Öyle inanıyorum ki, sizin açtığınız bu ihracat kapısından daha pek çok Milas zeytinyağı markası geçecektir" dedi. - MUĞLA

Milas'tan Malezya'ya 6,5 ton zeytinyağı ihraç edildi
Milas'tan Malezya'ya 6,5 ton zeytinyağı ihraç edildi
Milas'tan Malezya'ya 6,5 ton zeytinyağı ihraç edildi

Avrupa Birliği, Zeytinyağı, Malezya, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milas'tan Malezya'ya 6,5 ton zeytinyağı ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


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