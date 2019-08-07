Son Dakika Haberleri: Milas Tuzabat'ta sabah kontrol altına alınan yangın tekrar tekrar başladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Milas Tuzabat'ta sabah kontrol altına alınan yangın tekrar tekrar başladı

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesi Tuzabat Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, öğleden sonra yeniden aktif hale geldi.

Milas Tuzabat'ta sabah kontrol altına alınan yangın tekrar tekrar başladı, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesi Tuzabat Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, öğleden sonra yeniden aktif hale geldi. Giderek büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; Milas - Yatağan karayolunun Tuzabat Mahallesi yakınlarındaki kızılçam ormanlarında yangın çıktı. Ormanın içerisinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda yangın söndürme personeli ile helikopterler sevk edildi. Engebeli bir arazide başlayan yangın bölgesine güçlükle ulaşıldı. Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangın bölgesine ulaşması ve helikopterlerin hızlı müdahalesiyle, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Tuzabat yeniden alevlendi

Sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede kontrol altına alınan Tuzabat Mahallesi'ndeki yangın, öğleden sonra yeniden aktif hale geldi. Bölgedeki yangın, yeniden alevlenerek rüzgarın da yayılmaya başladı. Mumcular bölgesindeki yangına kaydırılan ekiplerin bir bölümü yeniden Milas'a yönlendirildi.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. - MUĞLA
Muğla, Sabah, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu
Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada (YENİDEN) 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:43:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milas Tuzabat'ta sabah kontrol altına alınan yangın tekrar tekrar başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]