Milas Ülkü Ocakları'ndan şehitler adına fidan dikimi - Son Dakika

Milas Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle fidanlar şehitler adına toprakla buluşturuldu.



Milas - Bodrum yolu üzerinde yer alan Karakaya Mevkiinde ocak üyesi yaklaşık 55 kişinin katılımıyla gerçekleşen fidan dikimi ile ilgili açıklama yapan Milas Ülkü Ocakları Başkanı Hayrettin Gönül; "Genel Başkanımız Sinan Ateş beyin ve Genel Merkezimizin ülkeniz genelinde başlatmış olduğu Şehitlerimiz Adına Fidan dikimini teşkilatımız ile birlikte gerçekleştirdik. Ortaöğretim birimimizin hazırlıkları ile Muğlalı şehitlerimiz adına 30 adet fidanı toprakla buluşturduk. Özellikle yaz aylarında orman yangınlarının yaşandığı bölgemizde ciğerlerimiz ve geleceğimiz maalesef kül olmaktadır. Doğa döngüsünün ve canlıların evi olan ormanlarımız ile binlerce canlıda yanarak can vermektedir. Bu sebep ile bütün vatandaşlarımızı buldukları en küçük boş yer veya araziye bir fidan, bir ağaç dikmeye davet ediyoruz. Ormanlarımızın bizim geleceğimiz ve ciğerlerimiz olduğunu tekraren hatırlatmak istiyorum" dedi.



Gönül, Milas Ülkü Ocakları olarak fidan dikme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ifade ederek, "Bu vesile ile adını bir nebze olsun yaşatmaya çalıştığımız aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile yad ediyorum" dedi. - MUĞLA