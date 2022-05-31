Milas Veteriner Fakültesi öğrencisi kalbine yenik düştü - Son Dakika
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Milas Veteriner Fakültesi öğrencisi kalbine yenik düştü

31.05.2022 11:47
Milas Veteriner Fakültesi öğrencisi kalbine yenik düştü

Seminere katılmak için gittiği İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emre Yıldırımhan dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Seminere katılmak için gittiği İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emre Yıldırımhan dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emre Yıldırımhan seminer için hocaları ve okul arkadaşlarıyla birlikte gittiği İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emre Yıldırımhan'ın cenazesi memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi. Hayatını kaybeden genç Emre'nin okul arkadaşları da cenazede gözyaşı döktü.

Yaşanan acı kaybın ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, "İlk öğrencilerimizden Emre Yıldırımhan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Veteriner, İstanbul, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas Veteriner Fakültesi öğrencisi kalbine yenik düştü - Son Dakika


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