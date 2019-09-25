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Milas yağışa teslim oldu

1 saat önce

Milas'ta gece saatlerinde başlayıp, sabaha kadar devam eden yağmur, şehrin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu.

Milas yağışa teslim oldu, System.String[]

Milas'ta gece saatlerinde başlayıp, sabaha kadar devam eden yağmur, şehrin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu. Binaların alt katları ve bazı bölgelerdeki araçlar sular altında kaldı. Duvarlar yıkıldı. Yağmurun, Milas merkeze tahmin edilenin üzerinde metrekareye 115.6 kilogram olarak düştüğü öğrenildi.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından dün yapılan "kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış" uyarısının ardından Milas'ta yağmur akşam saat 23.00 sıralarında başladı. Sabah saatlerine kadar aralıksız devam eden yağmur nedeniyle, Milas'ın birçok bölgesi sular altında kaldı. Üçyol mevkiinde yer alan binaların zemin katları ve giriş bölümleri ile binalar önünde park halinde bulunan araçlar sular altında kaldı. Yağan yağmurlar nedeniyle Eski Hastanenin istinat duvarı çöktü. Şehir merkezinde de benzer görüntüler yaşandı. Su baskınlarının olduğu bölgede fotoğraf çalışması yapan fotoğraf sanatçısı Selahattin Çelik su baskınlarının ve yolların son halini sosyal medya hesabından paylaştı.


Beklenenden daha fazla yağdı


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi 21 ile 75 kilogram yağmur düşmesi yönünde tahminde bulunmuştu. Fakat sabah saatlerine kadar devam eden yağmur, Milas merkeze 115,6, Koru, Güllük ve Kemikler mahallelerini kapsayan alana ise 98,4 kilogram olarak düştü.


Milas'taki zarar tespit çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Sabah, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
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