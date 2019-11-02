Milas, zeytin ve zeytinyağıyla şenlendi

Zeytinin başkenti Milas'ta geleneksel hale gelen Zeytin Hasat Şenliğinin 6'ncısı bugün "Tane tane lezzet, damla damla sağlık" sloganıyla başladı. Şenliğe telefonla bağlanan Tarım ve Orman Dr. Bekir Pakdemirli bu yıl zeytin ve zeytinyağı kalitesinin daha da iyi olacağını söyledi. Kortej yürüyüşüyle başlayan ve Dr. Ender Saraç'ın zeytinyağıyla ilgili sunumuyla sona eren ilk gün programı dolu dolu geçti. Sahip olduğu 10 milyon civarında zeytin ağacı ve coğrafi işaret tescilli zeytinyağları ile Türkiye'nin önde gelen zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden birisi olan Muğla'nın Milas ilçesi 6. Zeytin Hasat Şenliğine ev sahipliği yapıyor.



Bugün kortej yürüyüşüyle başlayan şenlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Yörük Türkmen Derneği'nin halkoyunları gösterisi ile devam eden programın açılışında konuşan Milas Kaymakamı Eren Arslan Türkiye'de yer alan zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 10'unun Milas'ta aldığına dikkat çekti. Kaymakam Arslan, "El birliği, güç birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz şenliğimiz ile çiftçilerimizde hasattan sıkıma, sıkımdan markalaşma ve pazar payının artırılmasına kadar bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu şenliğimizi eğlenmek için değil, üreticimizi, tüketicimizi bilinçlendirmek, üretim kalitesini artırmak ve markalaşma yolunda mesafe kaydetmeyi hedefliyoruz" dedi.



Şenliğe telefonla görüntülü olarak bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şenliğe katılmayı çok istediğini fakat yoğun programı nedeniyle katılamadığını belirterek şenlikteki vatandaşlara telefonla seslendi. Mikrofon aracılığı ile şenlik alanında bulunan katılımcılara hitap eden Bakan Pakdemirli, "Milas bizim için ayrı bir öneme sahip. 11 milyon zeytin ağacına sahip. Coğrafi işaret tescilli zeytinyağı ile özgün ve marka değeri olan bir ilçemiz. Muğla, Türkiye'de zeytin ağacı bakımından Aydın'ın ardından 2. sırada. Muğla'da bulunan 17 milyon zeytin ağacının yaklaşık 11 milyonu Milas'ta bulunuyor. Dolayısıyla Milas tam bir zeytin üssü. Zeytin bizim Egelilerin sırrıdır biliyorsunuz. Zeytin Milaslıların sağlığını ve çalışkanlığını temsil eder. Dolayısıyla ben Milas'a 6. Zeytin Hasat Şenliği'nde bereketler, güzellikler ve kolaylıklar diliyorum" dedi.



"Zeytinyağı bu sene daha kaliteli olacak"



Konuşması sırasında zeytin ve zeytinyağı rekolte oranları hakkında da bilgi aktaran Bakan Pakdemirli, "Zeytin ve zeytinyağında 2019 yılı üretim rekoltemiz; sofralık zeytin üretiminde 115 bin ton, yağlık zeytin üretiminde 1 milyon 110 bin ton, toplam dane zeytin üretiminde 1 milyon 525 bin ton ve zeytinyağı üretiminde 225 bin ton olacağını daha önce açıklamıştık. Rekolte tahmin komisyonumuza göre zeytinyağı bu sene kaliteli olacak. Çünkü zeytinde hastalık ve zararlılarla ilgili sorun yaşamadık ama son dönemdeki iklimsel faktörlerdeki düzensizlikler, aşırı dolu ve yağışlar yer yer ürün kaybına da sebep oldu. Bu sene ürünümüz kaliteli, asit oranı 0.2. İstenilen seviyede olacak. Bu durum bizim için sevindirici, dış pazar içinde avantaj oluşturacak" dedi.



"Bu başarıda Milaslılar'ın emeği ve payı büyük"



Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde marka ülke olması için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini de ifade eden Bakan Pakdemirli, "2018-2019 üretim sezonunda ülkemizin sofralık zeytin ihracatı, önceki döneme göre yüzde 11 artarak 142 milyon dolara yükseldi. Türkiye, sofralık zeytinde ihracat sezonunun başladığı 1 Ekim 2018'den sona erdiği 30 Eylül 2019'a kadar 100'den fazla ülkeye 142 milyon 110 bin dolar değerinde 91 bin ton zeytin gönderdi. Böylece bu sezonki zeytin ihracatı, geçen döneme göre yüzde 11 arttı. Miktar bazında da artış yüzde 34 oldu. Geride kalan sezonda Türkiye'nin sofralık zeytin yarıdan fazlasına AB ülkeleri satın aldı. Bu başarıda Milaslıların emeği ve payı büyük. Bu vesile ile Milas'a teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz dane, sofralık zeytine fark ödemeleri kapsamında zeytine kilogram başına 15 kuruş prim desteği vereceğiz. Bu desteğin üreticilere hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü zeytin katma değeri yüksek bir ürün. Dolayısıyla zeytin gibi ülkemiz için stratejik bir ürünü başıboş bırakamayız" ifadelerine yer verdi.



"Güçlü bir potansiyele sahibiz"



Programın son konuşmacısı olarak söz alan Muğla Valisi Esengül Civelek ise, şifa kaynağı olan zeytin ve zeytinyağının üretimine, pazarlanmasına, tanıtılmasına, markalaşmasına katkı sağlayacak, zeytinin önemi ve faydaları konusunda farkındalık oluşturacak olan 6. Milas Zeytin Hasat Şenliği'nin başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu. Vali Civelek, "Zeytin tarımına elverişli tarımsal alanlarımız, arazi yapımız ve iklimimizle zeytincilikte güçlü bir potansiyele sahibiz. Zeytin varlığımızın kaliteli ve verimli bir şekilde artırılması için ilgili tüm taraflarla değerli çalışmalar gerçekleştiren, hızla gelişen zeytin ve zeytinyağı sektörünü yakından takip eden bilinçli çiftçilerimizle, modern tesislerde en son teknoloji sistemleriyle kaliteli zeytinyağı üretiliyor. Bugün geldiğimiz noktada Milas ilçemizde kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminde dikkat çekmektedir. Son zamanlarda coğrafi işaret alan kaliteli zeytinyağı markalarının artışından da memnuniyet duyuyoruz" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından programa katılan Vali Civelek ve beraberinde bulunanlar, şenlik alanındaki stantları tek tek ziyaret etti.



Daha sonra ise Milas'ın Ağaçlıhöyük mahallesine geçilerek burada zeytin hasadı yapılıp, toplanan zeytinler fabrikada sıkılarak zeytinyağına dönüştürüldü.



Dr. Saraç zeytinyağlı yemek tarifleri yaptı



Şenliğe katılan Dr. Ender Saraç'ın şenlik alanındaki söyleşisi ise ilgiyle izlenildi. Zeytinin kolesterolü düşürdüğünü kolesterolü dengelediğini belirten Saraç, "Şu anda hepimizde çok fazla hamur işi, hayvansal gıda, stresten dolayı kolesterol yüksek. Belli bir düzeyi aşınca, iyi huylu kolesterol düşük olunca kalp krizi, damar sertliği, tansiyon, pıhtı atması felç gibi birçok sıkıntı oluyor. Zeytin kolesterolü özellikle tehlikeli olan LDL yani küçük yoğunluklu kolesterolü düşürüyor. İyi huylu kolesterolü yükseltmek çok zor. Modern beslenme bizi mahvetti. İyi huylu kolesterolü egzersiz, sigarayı bırakmak yükseltiyor, onun dışında en önemlisi zeytinyağı yükseltiyor" dedi.



Sunumu sırasında zeytinyağıyla hazırlanan, mide ve cilt için faydalı olan bazı tariflerini de aktaran Saraç, tariflerinden birini hazırladıktan sonra kendisini izleyenler arasında yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ikram etti.



İlk gün programı Prof. Dr. Aytaç Gümüşkesen tarafından Atapark'ta "Coğrafi işaret alan Milas zeytinyağının tanıtımı" konulu sunumu, Zeytindostu Derneği tarafından yapılan zeytinyağı tadım eğitimi ile son buldu.



Şenliğin ilk gün programına Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, milletvekilleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.



Milas 6. Zeytin Hasat Şenliği'nin ikinci gününde, Milas'ın tarihi mekanlarından Çöllüoğlu Hanı'nda fotoğraf ve el sanatları sergisi açılacak. Liseler arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasının ödül töreninin ardından Doç. Dr. Figen Çukur yönetiminde "Kırsal kalkınmada coğrafi işaretli ürünlerin yeri ve önemi" konulu bir panel düzenlenecek. Zeytindostu Derneği'nin "Kaliteli zeytinyağını tanıma" konulu sunumu yapılacak. Sınır Tanımayan Şefler Derneği'nin uluslararası usta aşçıların katılımıyla düzenleyeceği yemek gösterisinden sonra şenlik ilçeler arası zeytinyağlı yemek yarışmasıyla sürecek ve yarışmayı kazananlara ödülleri verilecek. - MUĞLA