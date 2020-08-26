Milas zeytinyağında tescil işlemlerinde sona yaklaşıldı

Milas Zeytinyağı'nın Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alabilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Süreçle ilgili açıklama yapan Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, "Coğrafi işaret sayesinde Milas zeytinyağı dünyada ve Avrupa'da daha çok tercih edilen, dolayısıyla da ülkemize sağladığı katma değeri gittikçe yükselen bir ürün olacak" dedi.

Milas'ın memecik türü zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağına AB'den coğrafi işaret alınması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşılırken, Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, " Türkiye'deki zeytin ağacı varlığının yüzde 10'unu barındıran Milas ilçemizdeki "memecik" türü zeytin ağaçlarından elde edilen yüksek kaliteli zeytinyağımıza Avrupa Birliğinden coğrafi işaret alınması için Milas Ticaret ve Sanayi Odamızın başlattığı süreçte son aşamaya gelindi. Milas Zeytinyağı, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı ve Gaziantep Baklavası'nın ardından coğrafi işaret yönünden tescil gören dördüncü Türk ürünü olacak" dedi.

Emeği geçen oda yönetimi ve personellerine de teşekkür eden Demir, "Coğrafi işaret sayesinde Milas zeytinyağı dünyada ve Avrupa'da daha çok tercih edilen, dolayısıyla da ülkemize sağladığı katma değeri gittikçe yükselen bir ürün olacak" dedi. - MUĞLA