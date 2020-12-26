Milas zeytinyağının AB'den coğrafi işaret alması sektör temsilcilerini sevindirdi

Üstün kalitesi ve lezzetiyle Türk mutfağına değer katan Milas zeytinyağının Avrupa Birliği'nde (AB) coğrafi işaret alarak tescil edilmesi sektör temsilcilerini gururlandırdı.

Türk mutfağında önemli bir yere sahip Milas zeytinyağı, kalitesi ve lezzetiyle tüm dünyada dikkati çekti.

"Milas zeytinyağının ve Türk zeytinyağı sektörünün önü açılmıştır"

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, AA muhabirine, Milas zeytinyağına Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almayı başarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Milas zeytinyağının kalitesine güvenerek yola çıktıklarını vurgulayan Özer, "Bu başarı başta Milaslı zeytinyağı üreticileri olmak üzere tüm Türkiye'deki zeytinyağı üreticilerinindir. Başta AB pazarı olmak üzere artık Milas zeytinyağının ve Türk zeytinyağı sektörünün önü açılmıştır." dedi.

Milas zeytinyağıyla ilgili AB düzeyinde tanıtım çalışmalarına başlayacaklarını aktaran Özer, bu konuda zaman kaybetmek istemediklerini dile getirdi.

Ürünlerin kalitesini koruyarak Avrupa'ya açılmak istediklerini anlatan Özer, "Zeytinyağı üreticilerimiz artık piyasada büyük avantaj kazandı. Türkiye'de coğrafi işareti bulunan Milas yağlı zeytiniyle ilgili de AB'den coğrafi işaret almak için başvuru yaptık." ifadesini kullandı.

"Zeytinlerimize gözümüz gibi bakmamız gerekiyor"

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ise asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu Milas'ta, memecik türü zeytinlerin doğal ortamda yetiştiğini, Milas zeytinyağının eşsiz lezzetini doğallığından aldığını kaydetti.

Milas zeytinyağının AB'den coğrafi işaret almasının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Atıcı, şöyle konuştu:

"Bu başarıda emeği geçen çiftçilerimize, MİTSO yönetimine çok teşekkür ediyorum. Coğrafi işareti etkin şekilde kullanabilmek için şimdi her zaman olduğu gibi üretim miktarımızı ve kalitemizi artırmamız gerekiyor. Zeytinlerimize gözümüz gibi bakmamız, yağ sıkım aşamalarından kriterleri eksiksiz yerine getirmemiz gerekiyor. Zeytincilikte kaliteli üretim adına her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yaparak, çiftçilerimize bu yolda destek olacağız."

İlçede zeytincilik yapan Mustafa Baş da Milas zeytinyağının ve yağlı zeytininin piyasada talep gördüğünü artık yurt dışında da çok güzel gelişmeler yaşanacağını söyledi.