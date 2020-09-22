Milaslı arıcı yayla dönüşü kaza yaptı - Son Dakika

Milaslı arıcı yayla dönüşü kaza yaptı

Muğla'nın Milas ilçesinden Niğde ilindeki yaylaya kovan götürerek, yazı orada geçiren ve ilçeye dönüş için yola çıkan Milaslı arıcı Konya'da kaza yaptı.

Milaslı arıcı yayla dönüşü kaza yaptı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinden Niğde ilindeki yaylaya kovan götürerek, yazı orada geçiren ve ilçeye dönüş için yola çıkan Milaslı arıcı Konya'da kaza yaptı. Kovan yüklü tırın devrilmesi sonucu bal hasadı yapılacak kovanlar ve çok sayıda arı telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Karahayıt Mahallesi arıcılarından Veli Tavaslı yaz sezonunu geçirdiği Niğde 'deki yayladan dönerken kovanlarını taşıyan tır Konya'da kaza yaptı. Tavaslı'ya ait ve bal hasadı için ilçeye dönüş yolunda olan tırın Konya'da devrilmesi sonucu çok sayıda arı telef olurken hasat yapılacak kovanlarda dere yatağına saçılarak zayi oldu. Kazada araçta bulunan kamyon şoförü ve Tavaslı'nın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken 340 kovanın bulunduğu nakliyede 80'e yakın kovan ve arının telef olduğu öğrenildi. Konya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veyis Önder, Başkan Yardımcısı Adem Genç ve Konyalı arıcılarla, gece boyunca süren çalışmalar neticesinde çevreden toplanan sağlam kovan ve arılar uygun bir yere nakledildi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği bizzat konuyu takip ettiği kazanın ardından Milas Karahayıt Mahallesinden bir grup arıcının da destek için yola çıktığı öğrenildi. - MUĞLA

Konya, Kovan, Arıcı, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milaslı arıcı yayla dönüşü kaza yaptı - Son Dakika

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