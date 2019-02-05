Milaslı Arıcılar Markalaşmayla Tanıştı

Milaslı arıcılara, "Muğla Arıcısı Markalaşma ile Tanışıyor, Tanındıkça Kazanıyor" isimli teknik destek projesi kapsamında; marka, pazarlama, patent ve butik üretim alanında eğitim verildi.

Milaslı arıcılara, "Muğla Arıcısı Markalaşma ile Tanışıyor, Tanındıkça Kazanıyor" isimli teknik destek projesi kapsamında; marka, pazarlama, patent ve butik üretim alanında eğitim verildi.



Muğla Arıcısı Markalaşma ile Tanışıyor, Tanındıkça Kazanıyor isimli teknik destek projesi kapsamında; Milas'taki arıcılara marka, pazarlama, patent ve butik üretim alanında eğitim verildi.



Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünce 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) hazırlanan "Muğla Arıcısı Markalaşma ile Tanışıyor, Tanındıkça Kazanıyor" Projesi başarılı bulundu ve ardından Muğla Tarım ve Orman Müdürü Ş. Fırat Erkal tarafından proje sözleşmesi GEKA Muğla ofisinde imzalandıktan sonra çalışmalara başlandı.



Geleneksel yöntemlerle üretime devam eden pazarlama, markalaşma ve patent konusunda eksiklikleri bulunan Muğla arıcısının üretimden satış konusuna, kapasitelerini artırılarak daha etkin ve verimli arıcılık faaliyetleri yürütmelerine katkı sağlamayı teknik destek projesiyle, Muğla'da arıcılık yapan 180 arıcıya marka, patent, pazarlama ve butik üretim konularında eğitim vermeye başladı.



Çalışmalar çerçevesinde, dün saat 10.00'da Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Toplantı Salonu'nda arıcılara yönelik eğitim düzenlendi. Satış, Pazarlama Uzmanı ve Satış Eğitimcisi Hakan Ömer Gider tarafından; marka, pazarlama, patent ve butik üretim alanında verilen eğitimde, arıcıların üretimlerini nasıl değerli kılacakları anlatıldı.



Milaslı ve Bodrumlu arıcıların sorularını yanıtlayan Gider, iyi ve güçlü bir markanın özelliklerini örneklerle anlatarak arıcıları markalaşma yolunda cesaretlendirdi.



İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) ve Ticaret Odası ortaklığı ile belirli özelliklere göre belirlenen arıcılar, ürettikleri balı pazarlamada büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Eğitimle birlikte pazarlama noktasında yaptıkları doğru ve yanlışları görme fırsatı bulduklarını söyleyen arıcılar, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen kurum/kuruluşlara teşekkür etti.



Öte yandan arıcılara yönelik eğitimlerin, Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz, Ula, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de düzenleneceği bildirildi. - MUĞLA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Fatma Girik, Hastaneye Kaldırıldı

Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı

Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı