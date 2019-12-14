Milaslı balıkçı kayıp - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milaslı balıkçı kayıp - Son Dakika

Milaslı balıkçı kayıp

6 saat önce

Güllük Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Mehmet Narlı balık tutmak için İris adlı teknesiyle denize açıldı.

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Güllük Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Mehmet Narlı balık tutmak için İris adlı teknesiyle denize açıldı. Gece saatlerinde çıktığı balık avından sabah saatlerinde dönmeyen Narlı'nın teknesi Gültür Sitesi civarında kıyıya vurmuş halde bulundu. Narlı'dan ise haber alınamadı.


Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, Narlı'nın bulunması için çalışma başlattılar.


Öte yandan Narlı'yı tanıyanlar, Narlı'nın iyi ve tecrübeli bir kaptan olduğunu belirterek, kötü hava şartlarıyla mücadele edebilecek yetenekte olduğunu söylediler. - MUĞLA

Güllük Mahallesi, Mehmet Narlı, Narlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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