Milaslı çiftçilerin pamuğu tarlada kalmayacak - Son Dakika

Milaslı çiftçilerin pamuğu tarlada kalmayacak

12.10.2020 11:47
Milaslı çiftçilerin pamuğu tarlada kalmayacak, System.String[]

Milas'ta pamuk tarımı yapan çiftçilerin hasat döneminde yaşadığı toplama makinesi yetersizliği üzerine harekete geçen Milas Ziraat Odası ve TARİŞ 152 No'lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'nin girişimi ile Milas'a gelen ikinci pamuk hasat makinesi, çiftçilerin pamuğunu hasat etmeye başladı.

Milas'ta pamuk tarımı yapan çiftçilerin hasat döneminde yaşadığı toplama makinesi yetersizliği üzerine harekete geçen Milas Ziraat Odası ve TARİŞ 152 No'lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'nin girişimi ile Milas'a gelen ikinci pamuk hasat makinesi, çiftçilerin pamuğunu hasat etmeye başladı.

Elyaf uzunluğu ve kalite bakımından piyasada talep gören türde pamuk üretiminin yapıldığı Milas'ta 50 çiftçi, bu yıl bin 800 dekar alanda pamuk tarımı yapıyor. Toprakla buluşturulan tohumların filizlenmesiyle yoğun bir mesai yapan çiftçiler, son günlerde beyaz altında hasat dönemini geçiriyor.

Milas Ziraat Odası ve TARİŞ 152 No'lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi, ilçede pamuk tarımı yapan çiftçilerin, hasat döneminin çok kritik olduğunu ve vakti geldiğinde pamuğun mutlaka hasat edilmesi gerektiğini belirmesi üzerine Milas'a ikinci hasat makinesinin getirilmesi için harekete geçti.

"Beyaz Altın'da verim yüksek"

Firma ile gerçekleştirilen protokol kapsamında Milas'a gelen ikinci hasat makinesi, ilçeye bağlı Koru Mahallesi'nde hasada başladı. Çiftçilere pamuk hasadında bereketli hasatlar dileyen Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, makinenin hasat işlemlerini MİZO'da görevli ziraat mühendisleri Yusuf Ören ve Abdullah Öz ile birlikte yakından inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Atıcı, Milas Ziraat Odası ve MİZOTAR olarak birçok tarımsal üründe olduğu gibi pamuk tarımında da çiftçilerin ilk aşamadan hasadın yapıldığı son aşamaya kadar daima yanlarında olduklarını belirterek, "Çiftçilerimizin ihtiyacı olan 2'inci hasat makinesi çiftçilerimize hizmet için Milas'ta hasada başladı. Sezon başından bu yana pamuk üretiminde çiftçilerimizin verim ve kaliteyi yakalamaları için hizmet sunuyoruz. Şimdi hasat zamanı yine çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçimizin beyaz altını tarlada kalmayacak. Bu yıl verim bazı tarlalarda gerçekten çok güzel. Odamızın emekleri, tarımsal danışmanlık hizmeti ve çiftçilerimizin gayretiyle dekar başına 500 kilogramın üzerinde pamuk alınan tarlalar var" diye konuştu.

"Pamuk üreticisi prim müjdesi bekliyor"

TZOB ve Milas Ziraat Odası olarak pamukta dile getirdikleri birçok sorunun çözülmeye başladığını ve bu durumun çiftçide memnuniyet oluşturduğunu söyleyen Başkan Atıcı, "Pamuk fiyatları şuanda yükseliyor ve 5 liranın üzerine çıktı. Kur farkından dolayı tekstilci, iplikçiler ve iş insanları pamuğu dışarıdan ithal etmek yerine Türk pamuğuna yöneldi. Türk pamuğunu tedarik etmek için çiftçilerimizden pamuk alımı yapılmaya başlandı. Ayrıca çiftçilerimiz, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'den de müjdeli bir haber bekliyor. Umarım bol bereketli, çiftçimizin emeğinin karşılığını aldığı bir hasat sezonu geçiririz" dedi.

"Makinalı hasada göre ekim yapmamız gerekiyor"

Ziraat mühendislerinin tespitlerine göre makineli hasat için ekiliş düzenlemesi gereken tarlaları da belirlediklerini ifade eden Başkan Atıcı, yeni sezonda tespit edilen sorunların giderilmesi için çiftçileri bilgilendireceklerini kaydetti.

Pamuk hasadında makine eksikliği sebebiyle sorunlar yaşadıklarını belirten çiftçiler ise "Bu yıl hasatta makine sorunumuz çözüldü. Hasada gelen pamuğumuz istediğimiz gibi zamanında hasat ediliyor" diye konuştu. - MUĞLA

Milaslı çiftçilerin pamuğu tarlada kalmayacak
Milaslı çiftçilerin pamuğu tarlada kalmayacak
Milaslı çiftçilerin pamuğu tarlada kalmayacak
Milaslı çiftçilerin pamuğu tarlada kalmayacak
Milaslı çiftçilerin pamuğu tarlada kalmayacak
Milaslı çiftçilerin pamuğu tarlada kalmayacak
Milaslı çiftçilerin pamuğu tarlada kalmayacak

Ziraat Odası, Tarım, Milas, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milaslı çiftçilerin pamuğu tarlada kalmayacak - Son Dakika Ekonomi

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