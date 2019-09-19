Son Dakika Haberleri: Milaslı gazilerden vefa örneği
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Milaslı gazilerden vefa örneği

19 dakika önce

Milas'ta yaşamını sürdüren Kore ve terör gazileri için düzenlenen program dahilinde Milas protokolünün de katılımıyla Gaziler Günü etkinliklerini gerçekleştirildi.

Milaslı gazilerden vefa örneği, System.String[]

Milas'ta yaşamını sürdüren Kore ve terör gazileri için düzenlenen program dahilinde Milas protokolünün de katılımıyla Gaziler Günü etkinliklerini gerçekleştirildi.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban ve dernek üyesi gaziler, 6 ay öncesine kadar çarşı pazar dahil her türlü işini kendisi gören, fakat geçen zaman içerisinde bakıma muhtaç duruma gelen 90 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Ali Alparslan'ı evinde ziyaret ederek, gaziler günü yalnız geçirmemesini sağladılar.


Bir dönem İsmetpaşa Mahallesi Muhtarlığı yapan, ADD Milas Şubesi'nin en yaşlı üyesi Mustafa Ali Alparslan ile ziyaret sırasında kısa süreli sohbet eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban ve beraberinde bulunan gaziler daha sonra gün içerisinde Beçin Mahallesi'nde yer alan Şehit Murat İnci İmamhatip Lisesi'ni ziyaret edip, burada öğrencilerle bir araya geldiler. - MUĞLA

19 Eylül Gaziler Günü, Milas, Kore, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:26 Kaynak: İHA
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