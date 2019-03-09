Son Dakika Haberleri: Milaslı Güreşçiler Türkiye Şampiyonu Oldu

Milaslı Güreşçiler Türkiye Şampiyonu Oldu

1 saat önce

Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Spor Lisesi öğrencileri, katıldıkları Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Milas'ın göğsünü kabartarak, güreş dalında şampiyon oldular.

Milaslı Güreşçiler Türkiye Şampiyonu Oldu, System.String[]
Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Spor Lisesi öğrencileri, katıldıkları Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Milas'ın göğsünü kabartarak, güreş dalında şampiyon oldular.

Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Spor Lisesi öğrencileri, katıldıkları Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Milas'ın göğsünü kabarttı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na, Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Spor Lisesi 10 öğrenci ile katıldı.

Milas Şehit Murat İnci AİHL Spor Programı öğrencilerinden; Ramazan Tekin güreşte Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye geneli güreş şampiyonasında öğrencilerden; Abdullah Akdağ ikinci, İlhan Aldı ikinci, Yusuf Aksakal beşinci ve Selami Urhan turnuvada beşinci oldu.

Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ercan Çatak; Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarılara imza atarak şampiyon olan öğrencileri ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Milas, Türkiye, Spor
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