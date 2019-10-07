Son Dakika Haberleri: Milaslı judocular miniklerde il birincisi oldu
Son Dakika Spor Milaslı judocular miniklerde il birincisi oldu

Milaslı judocular miniklerde il birincisi oldu

54 dakika önce

Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında Datça'da judo turnuvası düzenlendi.

Milaslı judocular miniklerde il birincisi oldu, System.String[]

Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında Datça'da judo turnuvası düzenlendi. Turnuvada Milas'ı temsil eden sporcular, minikler gurubunda il birincisi, yıldızlar grubunda ise il üçüncüsü oldu.


Geçtiğimiz hafta sonu Datça'da; Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında Milas, Fethiye ve Datça ekiplerinin katılımıyla turnuva düzenlendi. Süper Minikler, Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde 120 sporcunun katılımıyla Datça Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuva saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesiyle başladı. Datça İlçe Spor Müdür Müdürü Reşit Sinan müsabakalar öncesinde kısa bir konuşma yaparak, katılan tüm sporculara başarılar diledi. 21 sporcusuyla turnuvaya Beden Eğitim Öğretmeni Celal Yıldız'ın antrenörlüğünde 21 sporcusuyla katılan Milas İlçe Spor Müdürlüğü Judo Takımı minikler grubunda elde ettiği başarılarla il birincisi, yıldızlar grubunda ise il üçüncüsü olmayı başardı.


Turnuvaların sonunda katılımcı sporculara madalyaları ve kupaları Datça İlçe Spor Müdür Müdürü Reşit Sinan, antrenörler ve sporcu velileri tarafından verildi. - MUĞLA

Fethiye, Milas, Datça, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
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