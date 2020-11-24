Milaslı kadınlar organik ürün üretecek - Son Dakika

Milaslı kadınlar organik ürün üretecek

24.11.2020 15:21
Milaslı kadınlar organik ürün üretecek, System.String[]

Milas'ta 7 kadının bir araya gelerek kurduğu S.S. Milas Anatolie Kooperatifi'ne Milas Ticaret ve Sanayi Odası destek sözü verdi.

Milas'ta 7 kadının bir araya gelerek kurduğu S.S. Milas Anatolie Kooperatifi'ne Milas Ticaret ve Sanayi Odası destek sözü verdi.

Milas'ta 7 kadının bir araya gelerek kurduğu S.S. Milas Anatolie Kooperatifi yöneticileri Milas Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek hedeflerini anlattı. Öncelikle bir alan çalışması yaparak Milas'ta hangi mahallede hangi kadının ne üretmekte olduğunun belirleyerek üretilen ürünlerin pazarlanmasına katkıda bulunmak olduğunu anlatan kooperatif yöneticileri ayrıca bir de sofralık zeytin üreten bir tesis kurmak istediklerini belirterek MİTSO'dan destek istedi.

Milas'ta 7 kadının bir araya gelerek kurdukları S.S. Milas Anatolie Kooperatifi Başkanı Zeynep Çınar, Yönetim Kurulu Üyeleri Feray Albasan, Nurgül Çöllüoğlu ve Kooperatifin Denetim Kurulu Üyesi Hatice Mutlukan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'i ziyaret ederek projelerini anlattılar ve bazı projelerine destek istedi.

Kooperatif Başkanı Zeynep Çınar, ilk olarak Milas'ın mahallelerinde bir alan çalışması başlattıklarını belirterek "Öncelikle Milas'taki kadınların nerede, ne üretmekte olduklarını belirlemeye çalışıyoruz. Amacımız, onların ürünlerini kooperatifimiz aracılığıyla en iyi şekilde pazarlayabilmek ve böylece üretici kadınlarımıza destek olmak" diye konuştu.

Milas'ta zeytin ve zeytinyağı üretiminin çok büyük önem taşıdığını da vurgulayan Zeynep Çınar, kooperatif yönetimi olarak Akhisar'a giderek bazı zeytin ve zeytinyağı üretim tesislerinde incelemelerde bulunduklarını anlattı. Zeynep Çınar, "Biz de Milas'ta sofralık zeytin üretiminde bir eksiklik olduğunu gördük. Biz de bu amaçla öncelikle bir sofralık zeytin işleme tesisi kurmak istiyoruz. GEKA'dan da proje desteği alabilmek için bir proje hazırlıyoruz. Bu konuda MİTSO'dan da destek bekliyoruz" diye konuştu. Pandemi sürecinde insanların sağlıklı beslenmenin önemini daha iyi kavradığını ifade eden Zeynep Çınar "Bu durum bizim için de yol gösterici oldu. Kadınların organik üretime yönelmeleri için çalışmalarımız olacak. Ayrıca üreten kadınları kooperatifimize üye yaparak üye sayımızı da arttırmak istiyoruz" dedi. Zeynep Çınar, kooperatifin çalışmalarını tanıtabilmek ve üretim aşamasına geldiklerinde ürünlerini internet ortamında pazarlayabilmek için bir de web sitesi hazırlığında olduklarını sözlerine ekledi.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de öncelikle kadınların bir araya gelerek üretimi amaçlayan bir kooperatif kurmalarının örnek bir girişim olduğunu belirterek "Başlattığınız bu örnek girişim nedeniyle sizleri kutlarım. Kooperatifiniz, Odamızın da üyesi. Bu nedenle sizleri desteklemek bizim görevimiz. Her konuda elimizden gelen desteği sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz" diye konuştu. - MUĞLA

Milaslı kadınlar organik ürün üretecek
Milaslı kadınlar organik ürün üretecek
Milaslı kadınlar organik ürün üretecek

Kooperatif, Ticaret, Çınar, Milas, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milaslı kadınlar organik ürün üretecek - Son Dakika Ekonomi


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