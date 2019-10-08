Milaslı koşucular başarıya doymuyor

Muğla'nın Milas ilçesinde Karyalılar Koşu Takımı sporcuları katıldıkları yarışlarda Milas'ın adını duyurmaya devam ediyor.



Milas'ta yılın on iki ayı boyunca haftanın en az 4 günü planlı bir şekilde antrenmanlarını Milas ve çevresinde sürdüren Karyalı Koşucular yarış sezonun başlamasıyla emeklerinin karşılığını bir bir almaya başladı.



27 - 29 Eylül Tarihleri arasında Fethiye'ye de gerçekleştirilen Likya Yolu Ultra Maratonu'nda Milas Karyalı Koşucular adına yarışan Ersin Camiduran 37 kilometrelik zorlu parkuru 5 saat 51 dakika 04 saniyelik derecesi bitirerek genel sıralamada 14, 35 yaş altı kategori de 3'üncü olarak büyük bir başarıya imza attı.



4 - 5 - 6 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen ve sadece sporla değil çeşitli diğer aktiviteleriyle de dikkat çeken Bodrum Yarı Maratonu'na da 7 sporcusuyla katılan Milas Karyalı Koşucular yine Milas'a iki ikincilik bir üçüncülük ile dönmeyi başardı.



Toplamda yaklaşık binin üzerinde koşucunun kayıt yaptırdığı ve 5 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre etapları ile Bodrum merkez ve çevre beldelerinde gerçekleştirilen yarışta Karyalı Koşuculardan;



21 kilometre kategorisinde, Ali Sarıman genel kategori de 17'nci, 35 - 39 yaş kategorisinde 6'ncı, Göksel Bulut genel kategoride 23'üncü, 50 - 54 yaş kategorisinde 3'üncü, Ersin Camiduran ise genel kategoride 29'uncu, 34 yaş altı kategoride ise 9'uncu, 10 kilometre kategorisinde Mustafa Kemal Fındıkçıoğlu genel kategoride 12'nci, 40 - 44 yaş kategorisinde 2'nci, Serdar Murat Sarı genel kategori de 23'üncü, 40 - 44 yaş kategorisinde 3'üncü, Yıldırım Bilge genel kategoride 47'nci, 55 - 59 yaş kategorisinde 6'ncı, Ahmet Karaltı ise genel kategoride 51'nci, 40 - 44 yaş kategorisinde 8'nci olarak Milas'ı başarıyla temsil etti. - MUĞLA