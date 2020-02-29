Milaslı küçük dansçı Türkiye'yi Makedonya'da temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Milaslı küçük dansçı Türkiye'yi Makedonya'da temsil edecek - Son Dakika Spor

Milaslı küçük dansçı Türkiye'yi Makedonya'da temsil edecek

7 saat önce

Milas doğumlu 9 yaşındaki Zeynep Mil, minikler kategorisinde Türkiye'yi modern dans alanında temsil etmek üzere Nisan ayında Makedonya'da düzenlenecek dans şampiyonasına katılacak.

Milaslı küçük dansçı Türkiye'yi Makedonya'da temsil edecek, System.String[]

Milas doğumlu 9 yaşındaki Zeynep Mil, minikler kategorisinde Türkiye'yi modern dans alanında temsil etmek üzere Nisan ayında Makedonya'da düzenlenecek dans şampiyonasına katılacak.


Dansa Milas Folklor Araştırma Derneği (MİFAD)'ta başladığını dile getiren Mil; sırasıyla Bodrum Sunu Akademi ve Bodrum Spor Kulübünde çalışmalarını sürdürdüğünü, burada gösterdiği performansla Modern Dans Türk Milli takımına seçildiğini söyledi. Mil; "Nisan ayı sonunda Türkiye'yi küçükler kategorisinde Makedonya'da temsil edeceğim. Ardından Polonya'da düzenlenecek Avrupa Dans şampiyonasına katılacağım. Başarılı olmak adına elimden geleni yapacağım" dedi.


9 yıl önce MİFAD Sanat Merkezi'nin kurulmasında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın katkılarının çok fazla olduğuna dile getiren MİFAD kurucusu Emrah Mergen; "Bugün böylesine yetenekleri yetiştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Aslında bu gurur başkanımız Muhammet Tokat'a ait. O günlerde bize destek olmasaydı bu yetenekli çocukları yetiştiremezdik. Milas'ta kültür ve sanat adına yaptığınız çalışmaları izliyor bu anlamda da sizlere teşekkür ediyorum" dedi.


Ziyaret için duyduğu memnuniyeti dile getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; "Özellikle bu alanlarda böylesine yeteneklerin yetişmesinden son derece memnunum. Zeynep kızımıza katılacağı şampiyonalarda başarı diliyor Milas Belediyesi olarak da gerekli desteği sağlayacağımızı bilmenizi istiyorum" dedi. - MUĞLA

Makedonya, Türkiye, Milas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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