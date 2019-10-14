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Milaslı mastırlar lige hazır

2 saat önce

2018-2019 sezonunda aldıkları başarılı sonuçlarla Türkiye Mastırlar Futbol Şampiyonu olan Yeni Milasspor Mastırlar Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını tamamladılar.

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2018-2019 sezonunda aldıkları başarılı sonuçlarla Türkiye Mastırlar Futbol Şampiyonu olan Yeni Milasspor Mastırlar Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını tamamladılar.


Milas Mastırlar takımının kurulmasında katkılarda bulunan yönetim kurulu üyesi eski futbolcu Erkan İşli sezon başında yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aktararak, "Türkiye'nin bildiği üzere geçen yılın Türkiye birincisi olan Yeni Milasspor Mastırlar Futbol Takımında geçen sezonun iki kaliteli futbolcusu Deniz Kibar, Fatih Aslan takımdan ayrıldılar takımdan ayrılan sporcuların yerlerine Cüneyt Tanyeli, Yusuf Kayhan, İlhami Kurtboğan katıldı. Bu sezonda aynı başarıyı elde etmek için çalışmalarımıza disiplin içerisinde başladık. Yaptığımız iki hazırlık müsabakasında Bodrum Mastırlar Takımını 6 - 2, Bodrum Birlik Mastırlar takımlarını 5 - 2 yendik. Yeni Milasspor Mastılar Takımı olarak bu yılda hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak" dedi.


Önümüzdeki hafta sonu Türkiye genelinde başlayacak olan Türkiye Mastırlar Liginde Ege grubunda yer alacak olan Yeni Milasspor'un grubu şöyle:


Kubilay Mastırlar, Manisa Mastırlar, İzmir Foça Mastırlar, Yeni Milasspor Mastırlar, Bodrum Mastırlar, Marmaris Mastırlar, Turgutlu Mastırlar, Didim Dimas Mastırlar. - MUĞLA

Türkiye, Bodrum, Futbol, Milas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:33 Kaynak: İHA
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