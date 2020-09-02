Milaslı muhtarlardan Vali Orhan Tavlı'ya ziyaret - Son Dakika

Milaslı muhtarlar Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek mahallelerinin sorun ve isteklerini Vali Tavlı'ya bildirerek destek istedi.

Milas'a bağlı Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser, Dereköy Mahalle Muhtarı Mehmet Sarıoğlu, Kultak Mahalle Muhtarı Hüsnü Kayıkçı, Fesleğen Mahalle Muhtarı Erkan Kaba, Alatepe Mahalle Muhtarı Osman Güner, Türkevleri Mahalle Muhtarı Ercan Yılmaz, Çamlıca Mahalle Muhtarı Süleyman Öz ve Akçayaka Mahalle Muhtarı Haydar Yılmaz Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, muhtarlar mahalleleri ile ilgili istek ve taleplerini Vali Orhan Tavlı'ya aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Orhan Tavlı, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Vatandaş memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla çalıştıklarını söyleyen Vali Orhan Tavlı, muhtarlar tarafından dile getirilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını ve en kısa sürede çözüme ulaştırılması amacıyla ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi. - MUĞLA