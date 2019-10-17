Son Dakika Haberleri: Milaslı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na videolu destek
Son Dakika Yerel Milaslı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na videolu destek

Milaslı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na videolu destek

1 saat önce

Milaslı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na videolu destekMUĞLA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de gerçekleştirilen "Barış Pınarı Harekatı'na Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu öğrencilerinden videolu destek verildi.

Milaslı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na videolu destek

MUĞLA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de gerçekleştirilen "Barış Pınarı Harekatı'na Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu öğrencilerinden videolu destek verildi. Yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla okul bahçesinde "Barış Pınarı" yazısı oluşturuldu.

Milas'ın en eski ve köklü okulu olan Sakarya ilk ve Ortaokulu öğrencileri Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik için video hazırladı. Yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla Plevne Marşı eşliğinde hazırlanan videoda öğrenciler hep bir ağızdan "Barış Pınarı'ndaki tüm askerlerimize selam olsun. Bir ölür, bin doğarız. Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek asker selamı verdi.

Sosyal medyadan "Milas öğrencilerinin Mehmetçik'e selamı var" başlığıyla paylaşılan görüntü ile ilgili açıklama yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "Milas Sakarya Ortaokulu öğrencilerimiz, Mehmetçiğimize moral vermek amacıyla, okul bahçelerinde yaklaşık bin kadar öğrenciyle Barış Pınarı yazısını oluşturdular. Etkinlik sonunda bütün öğrencilerimiz hep birlikte asker selamı vererek, her Türk'ün asker doğduğunu ve Mehmetçik'in her zaman yanında olduğunu gösterdiler. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Muğla Milas'tan cephedeki askerlerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

Milaslı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na videolu destek

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
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