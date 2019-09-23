Son Dakika Haberleri: Milaslı özel öğrencilerden Vali Gürel'e ziyaret
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Milaslı özel öğrencilerden Vali Gürel'e ziyaret

1 saat önce

Milas'ta özel bireylere hizmet veren M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, daha önce Milas'ta Kaymakam olarak görev yapan, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Milaslı özel öğrencilerden Vali Gürel'e ziyaret, System.String[]

Milas'ta özel bireylere hizmet veren M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, daha önce Milas'ta Kaymakam olarak görev yapan, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.


Milas Mehmet Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projesi kapsamında Karabük'e giderek Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.


Kendileri için hazırlanan program dahilinde Karabük'ün tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini gezen M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileriyle yakından ilgilenerek samimi sohbetler kuran Vali Gürel, döndüklerinde ailelerine kendi selamlarını iletmelerini istedi. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Gürel ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Vali Gürel, Milas'ta Kaymakam olarak görev yaptığı süre boyunca eşiyle birlikte sık sık özel bireyleri ziyaret ediyordu. - MUĞLA

Fuat Gürel, Karabük, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
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