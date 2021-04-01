Milaslı pamuk çiftçisine makineli hasat garantisi - Son Dakika

Milaslı pamuk çiftçisine makineli hasat garantisi

01.04.2021 15:50
Milaslı pamuk çiftçisine makineli hasat garantisi, System.String[]

Milas Ziraat Odası ve TARİŞ 152 No'lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi, Milas'ta pamuk tarımı yapan çiftçilerin hasat döneminde ihtiyaç duyduğu pamuk toplama makinesinin hasat sezonunda Milas'a getirilmesi için firma yetkilileriyle protokol imzalayarak, çiftçilere geçtiğimiz yıl olduğu gibi...

Milas Ziraat Odası ve TARİŞ 152 No'lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi, Milas'ta pamuk tarımı yapan çiftçilerin hasat döneminde ihtiyaç duyduğu pamuk toplama makinesinin hasat sezonunda Milas'a getirilmesi için firma yetkilileriyle protokol imzalayarak, çiftçilere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da makineli hasat garantisi verdi.

Milas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Atıcı ve TARİŞ 152 No'lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Şenli, çiftçilerin talebi üzerine geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Milaslı pamuk çiftçilerine makineli hasat garantisi verebilmek için pamuk toplama hizmeti veren Mutlu Ak ve Mustafa Gülbudak ile protokol görüşmesi gerçekleştirdi. Milas Ziraat Odası'nda görevli ziraat mühendisleri Yusuf Ören ve Abdullah Öz de görüşmede hazır bulundu.

Geçtiğimiz pamuk hasat sezonunda verilen makineli toplama hizmetinin değerlendirildiği görüşmede konuşan Milas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Atıcı, "Geçtiğimiz yıl Milas'ta 50 çiftçimiz, yaklaşık bin 800 dekarlık alanda pamuk ekimi gerçekleştirdi. Çiftçimizin beyaz altının tarlada kalmaması için makine ile pamuk toplama konusunda protokol imzalamıştık. Pamuk hasadını protokol ve planlanan takvim dahilinde gerçekleştirdik. Odamızın sunduğu tarımsal danışmanlık hizmeti ve çiftçilerimizin gayretiyle dekar başına 500 kilogramın üzerinde pamuk alınan tarlalar oldu. Güzel, bereketli bir yılı geride bıraktık. Bu yılın da geçtiğimiz yıldan daha verimli ve bereketli geçmesini dilemekle beraber, protokolü yenileyerek çiftçilerimize yine pamukta makineli hasat hizmeti sunmak istiyoruz." diye konuştu.

"Pamuk bu yıl değer kazanacak"

TARİŞ 152 No'lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Şenli de geçtiğimiz yıl makineli pamuk toplama protokolü sayesinde Milaslı çiftçilerin pamuğunun, emeğinin tarlada kalmadığını belirtti. Pamuğun bu yıl değer kazanacağını ve piyasada karşılık bulacağını düşündüğünü söyleyen Başkan Şenli, "Pamuk, Milas'ımızın en önemli tarımsal ürünlerinden birisi Bu alanda tecrübeli Milaslı çiftçilerimizin ürettiği kaliteli pamuk, piyasada değer görüyor. Tabi bu yıl pamuğun daha da değer kazanacağını ve çiftçilerimizin yüzünü güldüreceğini düşünüyor ve umuyoruz" dedi. Şenli, Milas'ta bu yıl pamuk ekim alanlarında artış beklediğini belirterek, makineli hasat hizmetindeki makine sayısının da bu artışa göre planlanması gerektiğini söyledi.

Pamuk toplama hizmeti veren Mutlu Ak ve Mustafa Gülbudak, talebe göre 2 makine hatta 3 makine ile Milas'ta hizmet verebileceklerini ve Milaslı çiftçilerin pamuğunu tarlada bırakmamak için gerekli planlamayı özverili bir şekilde yapabileceklerini belirtti.

"Sulama imkanları gözden geçirilmeli"

Bu yıl artan kuraklık sebebiyle barajların doluluk oranlarının istenilen seviyede olmayabileceğini söyleyerek uyarılarda bulunan Başkan Atıcı, Milas'ta pamuk üretimi yapmayı düşünen çiftçilerin bu yıl barajlardaki durumu göz önünde bulundurarak sulama imkanlarını gözden geçirmeleri ve buna göre ekim yapmalarının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Makineli pamuk toplama hizmeti verecek olan Mutlu Ak ve Mustafa Gülbudak ile çiftçilerin bu konudaki sorumluluklarının belirlenmesinin ardından, makineli pamuk toplama protokolü imzalanarak yürürlüğe girdi. - MUĞLA

Milaslı pamuk çiftçisine makineli hasat garantisi
Milaslı pamuk çiftçisine makineli hasat garantisi
Milaslı pamuk çiftçisine makineli hasat garantisi
Milaslı pamuk çiftçisine makineli hasat garantisi
Milaslı pamuk çiftçisine makineli hasat garantisi
Milaslı pamuk çiftçisine makineli hasat garantisi

İsmail Atıcı, Ziraat Odası, Tarım, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milaslı pamuk çiftçisine makineli hasat garantisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı 1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü 1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı
Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak         
15:37
Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor         
15:19
İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı         
15:00
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini kendi elleriyle boğdu         
14:46
Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak         
14:44
AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar         
14:25
Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek         
14:08
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Prof. Dr. Balık: Şeker hastalığı olanlar BioNTech, alerji problemi yaşayanlar Sinovac'i tercih etmeli Prof. Dr. Balık: Şeker hastalığı olanlar BioNTech, alerji problemi yaşayanlar Sinovac'i tercih etmeli         
11:01
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 15:58:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milaslı pamuk çiftçisine makineli hasat garantisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei