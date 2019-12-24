Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Gayberi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Gayberi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - Son Dakika

Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Gayberi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

6 saat önce

Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Ahmet Zeki Gayberi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Gayberi, AA'nın

Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Ahmet Zeki Gayberi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gayberi, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde oyunu, Ali İhsan Öztürk'ün Van'ın Bahçesaray ilçesindeki kara yolu ekiplerinin karla mücadele çalışmasını anlatan "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafından yana kullanan Gayberi, "Fotoğrafçılık tekniği açısından çok iyi bir kare." değerlendirmesinde bulundu.

Gayberi, "yaşam" kategorisindeki oyunu, Cem Genco'nun, Suriye'deki iç savaşta sağ bacağını kaybeden, sırtına isabet eden mermiyle yaşamını sürdürmek zorunda kalan Munzır Nezzen'in, doğuştan el ve bacakları olmayan, sindirim sistemi rahatsızlığı nedeniyle sadece mama yiyebilen oğlu Mustafa ile çekilen "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" adlı fotoğrafa verdi.

"Spor" kategorisinde, Mustafa Yalçın'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Takım arasında gerçekleşen maçta çekilen "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı tercih eden Gayberi, "Diğer uluslararası ajanslardan da bu kareyi takip ettim ancak kimse bu açıdan yakalayamamış. Milli futbolcularımızın o andaki sevinci çok güzel çekilmiş." dedi.

Ali İhsan Öztürk, Milat Gazetesi, Ahmet Zeki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı
Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu Ameliyatlarının iptal nedenini poliklinik kapısına astığı kağıda yazan doktora soruşturma Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:30 Erzurum zihinsel engelli çocuk dedesine ait ev ve samanlığı yaktı - Son Dakika
21:30 Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
21:28 Rize'de iki noktada örtü yangını çıktı - Son Dakika
21:26 Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı - Son Dakika
21:25 Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -2 - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:31:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Gayberi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]