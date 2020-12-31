Milat Medya Grup Başkanı Ahmet Zeki Gayberi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Milat Medya Grup Başkanı Ahmet Zeki Gayberi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gayberi, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde tercihini Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Gayberi, "Birbirinden güzel karelerin yer aldığı bu kategoride, protestocunun şiddetin simgesi haline gelen polis aracının üzerinde yine elinde polis kalkanı ile isyanını haykırması çok gerçekçi ve olayları özetleyen simgesel bir fotoğraf karesi." dedi.

Gayberi, "spor" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" adlı fotoğrafına oy verdi. Gayberi, "Teknik olarak harika yakalanmış bir enstantane. Yıkımın, işgalin ve baskının hakim olduğu bir coğrafyada, Filistinli gençlerin hayata tutunmasını anlatan bu kare, direnişin de neden bu denli 'güçlü' ve 'tükenmez' olduğunu anlatıyor." ifadesini kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" isimli fotoğrafını seçen Gayberi, "Işık ve zamanlama açısından harika bir kompozisyon yakalanmış. Emek isteyen bu fotoğraf, bence İstanbul'u anlatan simge kareler arasına yerleşecek." değerlendirmesini yaptı.

"En güzel kareleri AA yakalar"

AA'nın çalışmalarını ve fotoğraflarını yakından takip ettiklerini belirten Gayberi, şunları kaydetti:

"Gazeteciler için en önemli şey haberin içeriği kadar, haberi anlatacak fotoğrafın ne kadar sahici olduğu ve olayın kendisini ne kadar aktardığıdır. Bazen sayfalarca yazıyla anlatmakta zorlanacağınız bir konuyu tek karelik usta işi bir fotoğraf başarabilir. Gazetede yerli ve yabancı ajansların fotoğraflarını takip ederken arkadaşlarımız özellikle Anadolu Ajansından gelecek fotoğrafları merakla bekler. Daha doğrusu, açıklamasalar da yayın politikası ne olursa olsun Türkiye'de ulusal yayın yapan pek çok yayın organında bunun yaşandığını tahmin ediyorum. Zira en güzel kareleri AA yakalar."