Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor - Son Dakika

Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor

27.12.2020 11:09
Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor, System.String[]

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, irili ufaklı 505 obruktan biri olan ve oluşumu milattan önceye dayanan Çıralı obruğunun içindeki gölün suyu, 10 yıl önce çekildi.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, irili ufaklı 505 obruktan biri olan ve oluşumu milattan önceye dayanan Çıralı obruğunun içindeki gölün suyu, 10 yıl önce çekildi. Şimdi ise obruğun tabanında yeni yarıklar oluştuğu gözlendi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibinin başkanı, Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, "İçindeki su, yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak maalesef kurumuş. Oluşumu eski olmasına rağmen kenarlarından itibaren yeni yarıklar oluşmaya başlamış. Yani merkezinden itibaren çökmeye devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin kişilik nüfusa sahip Konya'nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, bölge halkı için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Oluşumunun milattan önceye dayandığı bilinen Çıralı obruğunun tabanındaki derin çatlaklar ise dikkat çekiyor. 134 metre derinlikte, 350 metre çapında olan Çıralı obruğu içindeki göl çevresinde de Roma dönemine ait eski yerleşim alanı bulunuyor.

Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren de bölgedeki en eski obruklardan biri olan Çıralı obruğunda oluşan yeni yarıkların, oluşumuna devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Karapınar bölgesindeki obruk hareketlerini izleyen araştırma ekibinin başkanı olan Prof. Dr. Eren, şunları kaydetti:

"Bu bölgede bildiğimiz en derin obruklardan biri Çıralı obruğu; 134 metre derinliği, çapı da 350 metre olan bir obruğumuz. Yaptığımız incelemelerde gördüğümüz bir nokta da obruklar ister yaşlı ister genç olsun. Bir kısmı güncel oluşan obruklarımız var. Bir kısmı da geçmişte oluşmuş, ancak oluşumuna günümüzde de devam eden obruklar var. Çıralı obruğu geçmişte, içerisinde su olan doğa harikası görünümündeki bir obruğumuzdu. Bu haliyle de yine çok ilginç olan bir obruk. İçerisindeki su tabii yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak maalesef kurumuş. Gördüğümüz başka bir hususta oluşumu eski olmasına rağmen kenarlarından itibaren yeni yarıklar oluşmaya başlamış. Yani merkezinden itibaren çökmeye devam ediyor. Burada 26 kilometre boyunca 180 adet bu şekilde obruk görüyoruz. 820 metre ile 1 metre arasında değişen obruklarımız var. Bu obruklara örneklerden biri de Çıralı obruğu."


Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor
Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor
Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor
Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor
Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor
Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor
Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor
Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor
Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor
Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor

araştırma, Karapınar, Çıralı, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı Etli ekmek siparişiyle pusu kurulup acımasızca öldürülen gencin babası isyan etti: Adalet istiyorum Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Mezarlığın kapısının çalındığını gören mahalleli isyan etti: Hırsızlık yapmaya değer miydi? Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti
TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı         
11:27
3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı 3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı         
10:46
Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim         
10:27
Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı         
10:09
CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi         
09:40
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 11:56:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei