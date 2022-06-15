Milattan önceye dayanan kök boya ve dek sanatı kumaşların üzerinde yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Milattan önceye dayanan kök boya ve dek sanatı kumaşların üzerinde yaşatılıyor

15.06.2022 13:07
Milattan önceye dayanan kök boya ve dek sanatı kumaşların üzerinde yaşatılıyor

Mardin'de varlığı milattan öncesine dayanan kök boya ve dek sanatı basmakalıplarla kumaşların üzerinde işlenerek can buluyor.

Mardin'de varlığı milattan öncesine dayanan kök boya ve dek sanatı basmakalıplarla kumaşların üzerinde işlenerek can buluyor.

Mardin'in Artuklu ilçesi Medrese Mahallesi'nde bulunan Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)'da Mezopotamya Ovası'nda M.Ö. 3500 ve 4000 yıllarına dayanan kök boya kumaşlarda hayat bulmaya devam ediyor. Günümüzdeki modern dövme anlayışından çok farklı olarak geleneksel dövme anlayışı olan dek, bereketi simgeleyen başak motifleri ile artık insanların vücudunda değil, yine kumaşta yaşatılıyor.

ÇATOM'un faaliyetlerinden bahseden Medrese Mahallesi ÇATOM Yöneticisi Dilek Sınavu, "1996 yılından bugüne kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde GAP eylem planı sonucunda ortaya çıkan, aslında çok özel dev gibi toplumun yükseliş merkezine işaret eden kalkınma çalışmaları odaklı bir merkez. Ama bu merkezin çok önemli bir özelliği daha var. ÇATOM, kadınlara aslında hem meslek öğretip hem de yanı sıra istihdam alanına katılıma destek noktasında bir köprü görevi görüyor. Bu yıl dönem içerisinde 20 program tamamlanmış oldu. Bu 20 programın içerisine de kampanya projeleri de almak gerekir" dedi.

Kök boya ile basmakalıp desenlerin yapımı ve dek sanatı ile ilgili bilgi veren Sınavu, "Bunun bir özelliği Mardin'i en doğru şekilde anlatıyor olmasıdır. Mardin tarihi motifleri aslında buraya inove ve modernize edilmiş bir çalışma Artuklu, Selçuklu ve Abbasiler dönemlerine ait motifler ahşap kalıplara alınıyor ve kök boya yardımıyla kumaşa yansıtılıyor. Bir çalışma dek çalışması yörede teyzelerimizde amcalarımızda bol bol gördüğümüz Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ama her bir simgenin bir öyküsünün olduğu dek çalışması yapılıyor. Bu da bir inovasyon çalışması ve kumaşa yansıtılıyor. Bir tane söylemek gerekirse bereket damlası ve biz bunun aslında bölgede bir bereket getirdiğine inanıyoruz. Dek burada da mesela birlik ve beraberliği simgeleyen bir simge bulunmaktadır. Aslında dekte başak simgesi bereketi temsil eder. O yüzden çok yoğun kullanılır. Kök boyanın tarihçesine bakıldığı zaman M.Ö. 3500'lü yıllara dayandığı da görülmektedir. Hem Kurtalan hem de Mezopotamya Ovası'nda" diye konuştu.

Baskı programında gelir getirecek faaliyet dahilinde 20-25 kadının katılım sağladığını kaydeden Sınavu, "Benim saatlerde en tekstili konfeksiyon ve hediyelik eşya bazında kullanılıyor. Aslında burada şunu da söylemekte fayda olacaktır. Teknik atölyeyle de bir fiil işbirliği yapıyoruz. Tek keseler oluşturuluyor ve yine bir inovasyon çalışması olan bir çalışma iğne oyasının iki tane motifi içerisinde konuluyor ve teknik atölyenin misafirlerine hediye ediliyor" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin her çeşit faaliyete yatkın olduklarını söyleyen usta öğretici Hamdiye Çoktan, "Öğrencilerim genelde baskı yapıyorlar. Dikiş dikenler, el işi yapanlar var. İğne oyası yapanlar oluyor. Onlarla bir bütün olmuşuz. Hep bir eksikliğimizi tamamlıyoruz birlikte. Bu da büyük bir mutluluk" dedi.

(Kübra Nur Atik - İHA)

Milattan önceye dayanan kök boya ve dek sanatı kumaşların üzerinde yaşatılıyor
Milattan önceye dayanan kök boya ve dek sanatı kumaşların üzerinde yaşatılıyor
Milattan önceye dayanan kök boya ve dek sanatı kumaşların üzerinde yaşatılıyor
Milattan önceye dayanan kök boya ve dek sanatı kumaşların üzerinde yaşatılıyor
Milattan önceye dayanan kök boya ve dek sanatı kumaşların üzerinde yaşatılıyor
Milattan önceye dayanan kök boya ve dek sanatı kumaşların üzerinde yaşatılıyor
Milattan önceye dayanan kök boya ve dek sanatı kumaşların üzerinde yaşatılıyor

YORUMLAR
500
Mardin'de tarlada çalışan biçerdöverden yangın çıktı Mardin'de tarlada çalışan biçerdöverden yangın çıktı Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor Mezopotamya'nın su altı güzellikleri İtalya'da sergileniyor
Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Mezopotamya, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milattan önceye dayanan kök boya ve dek sanatı kumaşların üzerinde yaşatılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:10 CHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayına Erdoğan'dan gönderme: Nasıl bir adaymış da seçime kadar yıpranacakmış
12:56 ManU'dan ayrılan Pogba yeniden İtalya'ya dönüyor! İşte imza atacağı dünya devi
12:54 Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na çok sert sözler: Dış politikada sen bize ders veremezsin! Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın, haddini bil!
12:30 Erdoğan'dan öğrenci affı müjdesi! Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak
12:21 Bakan Soylu'dan Pervin Buldan'a sert sözler: Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar, Karayılan'ın Buldan'a gönderdiği bir kaset var
12:15 Motorine bir zam daha geliyor! 1,27 liralık zam bu gece yarısından itibaren uygulanacak
12:14 Yunan medyası milli üretim balistik füze sistemini değerlendirdi: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir
12:12 47 günlüğüne hapse giren adamın içerdeyken dünyası başına yıkıldı! Eşinin yasak aşkıyla düğün yaptığı anları izleyince gözyaşlarına hakim olamadı
12:05 Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir
11:49 Fener'in Jesus transferi Portekiz'de olay oldu! Portekizli futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 13:17:01. #1.13#
SON DAKİKA: Milattan önceye dayanan kök boya ve dek sanatı kumaşların üzerinde yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement