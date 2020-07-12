Mile Jedinak futbolu bıraktı! "Küçüklüğümde hedef koyduğum..." - Son Dakika

Mile Jedinak futbolu bıraktı! "Küçüklüğümde hedef koyduğum..."

Emeklilik kararını Instagram'dan yaptığı açıklamayla duyuran 35 yaşındaki Jedinak, "Küçüklüğümde kendime hedef koyduğum profesyonel futbol oynama hayalimi gerçekleştirirken her zaman hatırlayacağım tecrübe, meydan okuma ve hatıralar edindim.

Emeklilik kararını Instagram'dan yaptığı açıklamayla duyuran 35 yaşındaki Jedinak, "Küçüklüğümde kendime hedef koyduğum profesyonel futbol oynama hayalimi gerçekleştirirken her zaman hatırlayacağım tecrübe, meydan okuma ve hatıralar edindim. Kariyerim boyunca görev yaptığım, bana bu imkanı veren tüm takımlara teşekkür ediyorum. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Beşiktaş, Malatya deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamayacak
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı


Kariyerine ülkesinin Sydney United takımında başlayan ve Türkiye'de Gençlerbirliği ile Antalyaspor formaları da giyen Jedinak, daha sonra İngiltere'de Crystal Palace ve Aston Villa'da görev yapmıştı.


Jedinak, 79 maça çıktığı Avustralya Milli Takımı'nda 20 gol atmıştı.


Mile Jedinak, Instagram, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:07 

Son Dakika Spor Mile Jedinak futbolu bıraktı! 'Küçüklüğümde hedef koyduğum...' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 13:02 Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar 12:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:55 SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 08:46 Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
12:54
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
11:18
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
11:18
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
10:58
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
10:56
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
10:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 15:20:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mile Jedinak futbolu bıraktı! "Küçüklüğümde hedef koyduğum..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]