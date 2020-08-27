Miletvekili Yıldız Malatyalı gençleri bulaşacak - Son Dakika

Miletvekili Yıldız Malatyalı gençleri bulaşacak

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Milli Türk Talebe Birliği (MTBB) Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç ve GENÇSAD Başkanı Fatih Can, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Miletvekili Yıldız Malatyalı gençleri bulaşacak, System.String[]

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Milli Türk Talebe Birliği (MTBB) Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç ve GENÇSAD Başkanı Fatih Can, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Malatya'ya hayranlığını dile getiren Yıldız, misafirperverliğinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti. Yıldız'a gençlere yönelik ilçede yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Güder'de, Malatya gençliğinin Türkiye'deki önemine dikkat çekti.

"Gençlik demek, gelecek demek"

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyet dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Genç Stratejik Araştırmalar Derneği'nin davetlisi olarak Malatya'ya gelen AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın bu ziyareti bizleri fazlasıyla onurlandırmıştır. AK Parti'nin ve Türkiye'nin gelişmesi noktasında çok güzel çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ülke olarak güzel çalışmalara imza atan siyasetçilere her daim ihtiyacımız var. Özellikle içeride ve dışarıda ne zaman bir adım ileriye attıysak, her zaman bin bir türlü engellemelerle karşılaşmışız. Bizim engellemelere aldırış etmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi gibi yol gösterici rehberlere ihtiyacımız var. Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve teşkilatımız üzerine düşen sorumlulukları ve görevlerini yerine getirmekteler. AK Parti Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız'da Malatya'da gençlerle bir araya gelecekler. Gençlik demek, gelecek demek. Gençliğimizi anlarsak, geleceğimizi de anlar ve ona göre yol haritamızı belirleriz. Malatya Türkiye genelinde gençlik faaliyetlerinin zuhur etmiş olduğu, yeni fikirlerin temel bulup yeşerdiği illerden bir tanesidir. Malatya gençliği Türkiye için çok önemli. Diğer Sivil toplum örgütlerimizde Malatya'da gençlere yönelik çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar ülkemize, Malatya'mıza ve devletimize inşallah ciddi katkılar sunacaktır" dedi.

"Battalgazi'nin misafirperliğine teşekkür ediyorum"

Ziyarette konuşan Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise, "Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan gençlerimizle çeşitli programlarla bir araya geliyoruz. Bugün de Malatya'ya GENÇSAD'ın davetlisi olarak geldik. Malatya'da bulunduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin dört bir yanında gençler ne düşünüyor? Ne hissediyor? Neleri hayal ediyor? Bunu bizzat onların memleketlerine gelerek görmek, çok daha önemli bir hal kazanıyor. Ankara'da gençlerimiz ile her zaman buluşuyoruz. Fakat il dışından gençlerimizin misafiri olmak, onların ekmeğine ortak olmak, bizde derin bağlar kurduruyor. Güzel Malatya ve Battalgazi'mizin misafirperverliğini sonuna kadar hissettik" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'a kayısı hediye etti. - MALATYA

Zeynep Yıldız, Battalgazi, Malatya, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Miletvekili Yıldız Malatyalı gençleri bulaşacak - Son Dakika


Son Dakika

Eğirdir Gölü'ne giren 5 kişiden 2'si boğularak hayatını kaybetti 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı Oscar Cabezas, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti Manchester City, Lionel Messi'ye 100 milyon euro ve 3 oyuncu teklif edecek DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı         
18:39
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş         
16:09
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı         
15:42
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak         
15:38
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu         
15:28
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada         
14:57
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar         
13:43
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak         
12:37
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Hasta köpeği sahiplenen kadın mahkemelik oldu Hasta köpeği sahiplenen kadın mahkemelik oldu         
11:18
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı         
11:11
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı         
09:35
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı         
09:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik         
09:21
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti         
09:00
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi         
08:40
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta         
08:39
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 22:41:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Miletvekili Yıldız Malatyalı gençleri bulaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei