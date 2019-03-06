Miley Cyrus: 'İlk Öpüştüğüm Kişi Bir Kızdı'
1 saat önce
İlk öpüşmesini okulundan bir kızla deneyimleyen Miley Cyrus, o dönemde bu eğiliminin çevresindeki kimse tarafından anlaşılamadığını açıkladı.
İlk öpüşmesini okulundan bir kızla deneyimleyen Miley Cyrus
, o dönemde bu eğiliminin çevresindeki kimse tarafından anlaşılamadığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:01
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