Son Dakika Haberleri: Miley Cyrus: 'İlk Öpüştüğüm Kişi Bir Kızdı'

Miley Cyrus: 'İlk Öpüştüğüm Kişi Bir Kızdı'

1 saat önce

İlk öpüşmesini okulundan bir kızla deneyimleyen Miley Cyrus, o dönemde bu eğiliminin çevresindeki kimse tarafından anlaşılamadığını açıkladı.

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İlk öpüşmesini okulundan bir kızla deneyimleyen Miley Cyrus, o dönemde bu eğiliminin çevresindeki kimse tarafından anlaşılamadığını açıkladı.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:01 

Miley Cyrus, Magazin
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