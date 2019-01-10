Milföy Pastası Tarifi | Asmr | Mutfağın Sesi

Milföy pastası tarifi! Çok şık gözüken ve çok lezzetli bir pasta tarifi için mutfaktayım. ASMR yemek video serisi için özel hazırlanan milföylü pasta lezzetiyle de herkesin seveceği eşsiz bir lezzet.

Milföy pastası tarifi! Çok şık gözüken ve çok lezzetli bir pasta tarifi için mutfaktayım. ASMR yemek video serisi için özel hazırlanan milföylü pasta lezzetiyle de herkesin seveceği eşsiz bir lezzet.

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