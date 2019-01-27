Mili Savunma Bakanı Akar, Mardin'de
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Suriye
sınırında denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin
'e geldi. Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, kuvvet komutanları ile birlikte askeri uçakla Mardin'e geldi. Mardin Havalimanı
'nda Vali Mustafa Yaman, 2'nci Ordu
Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindekiler, Selen Kışlası'na geçti. Mardin Valiliği'ni de ziyaret edecek Bakan Akar'ın daha sonra Suriye sınır hattında incelemelerde bulunacağı belirtildi.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:18 Kaynak: DHA
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