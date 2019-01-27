Son Dakika Haberleri: Mili Savunma Bakanı Akar, Mardin'de

Mili Savunma Bakanı Akar, Mardin'de

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Mili Savunma Bakanı Akar, Mardin'de, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile birlikte askeri uçakla Mardin'e geldi. Mardin Havalimanı'nda Vali Mustafa Yaman, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindekiler, Selen Kışlası'na geçti. Mardin Valiliği'ni de ziyaret edecek Bakan Akar'ın daha sonra Suriye sınır hattında incelemelerde bulunacağı belirtildi.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:18 Kaynak: DHA

Suriye, Hulusi Akar, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teymur Ailesi'nin Acı Günü! Aile Büyüklerini Kaybettiler Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Antalya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'nın Zararı Yaklaşık 100 Milyon Lira, Gereği Neyse Yerine Getireceğiz CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Ayaklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:48:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mili Savunma Bakanı Akar, Mardin'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]