Mili sporcu bisiklete maskesiz bindi, ceza yemekten kurtulamadı

Sakarya'da düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda aldığı derece ile 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılma şansı doğan Yetiş, ülkemizi temsil etmek için çalışmalarını sürdürürken koronavirüse takıldı.

MAĞDURLAR ARASINA GİRDİ

Bisiklet sporunda ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimler arasında yer alan ve Türkiye-Balkan şampiyonluğu dahil birçok başarı elde eden milli bisikletçi Semra Yetiş, kapanma döneminde ceza yiyen mağdurlar arasına girdi.

"YALVARTTIRIYORLAR"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yetiş "Maskesiz bisiklete bindiğim için ceza yazan, beni 'yazma' diye yalvarttıran polisler görevlerini yapıyorlar, olimpiyatlara hazırlanan milli sporcuya ceza yazarak…" ifadelerini kullandı.