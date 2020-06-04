Mılık Deresi ıslah edilecek - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek Beldesi Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, Mılık Deresinin ıslah edileceğini söyledi.



Başkan Yeşildemir, yaptığı açıklamada, çok yakın bir zamanda "Mılık Deresi" ıslah ve betonarme çalışmalarına başlanılacağını beliterek, "Halkımıza bu müjdeyi vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Beldemiz için her zaman yeni ve güzel projelere imza atmaya devam edeceğiz. Bu işlerin devamında emeği geçen Osmaniye milletvekillerimiz Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya'ya AK Parti Osmaniye İl Başkanımız Avukat Hamza Tor'a, DSİ Bölge Müdürümüz Mehmet Akif Balta'ya ve ekibime çok teşekkür ediyorum" dedi. - OSMANİYE