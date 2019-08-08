Son Dakika Haberleri: Militão, Real Madrid’in ilk çıkışını yaptı
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Militão, Real Madrid’in ilk çıkışını yaptı

1 saat önce

Eder Militão, Real Madrid'in Red Bull Salzburg'daki (0-1) Red Bull Arenası'ndaki galibiyetinde başladı. Brezilya savunucusu başlangıç çizgisinde idi ve ilk 45 dakikayı Beyazlar'ın altıncı sezon öncesi mücadelesinde oynadı. Militão, 8 Temmuz'da Brezilya ile Copa América şampiyonu olarak taç giydikten sonra Real Madrid ile geri döndü.

Eder Militão, Real Madrid'in Red Bull Salzburg'daki (0-1) Red Bull Arenası'ndaki galibiyetinde başladı. Brezilya savunucusu başlangıç çizgisinde idi ve ilk 45 dakikayı Beyazlar'ın altıncı sezon öncesi mücadelesinde oynadı. Militão, 8 Temmuz'da Brezilya ile Copa América şampiyonu olarak taç giydikten sonra Real Madrid ile geri döndü.
Real Madrid, Brezilya, Red Bull, Salzburg, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:55 
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