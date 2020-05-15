Military Medical Webex fuarı 9-10 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

Military Medical Webex fuarı 9-10 Haziran'da gerçekleştirilecek

Capital Exhibition Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kurt, Military Medical Webex fuarının 9-10 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirterek, "2 gün boyunca 5 webinar programında çeşitli konularda askeri medikal teknolojilerini ve askeri medikal tedarikini tartışmış olacağız." dedi.

Military Medical Webex fuarı 9-10 Haziran'da gerçekleştirilecek, System.String[]

Capital Exhibition Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kurt, Military Medical Webex fuarının 9-10 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirterek, "2 gün boyunca 5 webinar programında çeşitli konularda askeri medikal teknolojilerini ve askeri medikal tedarikini tartışmış olacağız." dedi.


Hakan Kurt, fuarcılık sektörü ve 9-10 Haziran'da dünyanın ilk tam teşekküllü online iş görüşmesi ile ürün sergileme ve uluslararası konferansı olan Military Medical Webex fuarı ile ilgili bilgi ve görüşlerini online basın toplantısında açıkladı.


Kurt, askeri olayların askeri medikal tedarikini önemli bir hale getirdiğini dile getirerek, biyolojik bir saldırı olup olmadığı netleşmemiş Kovid-19'un da çok büyük nüfuslara sahip, ileri savunmalarda etkin rol oynayan askeri mekanizmalarda askeri medikal tedarikini çok daha önemli hale getirdiğini ifade etti.

Military Medical Webex fuarının 9-10 Haziran'da gerçekleştirileceğini aktaran Kurt, "2 gün boyunca 5 webinar programında çeşitli konularda askeri medikal teknolojilerini ve askeri medikal tedarikini tartışmış olacağız." diye konuştu.


Kurt, fuarda katılımcı olan firmalar ile birebir özel görüşme odalarında görüşme sağlayacaklarını ifade ederek, "Yerel bir program kullanıyoruz. Zoom uygulamasını kullanmayacağız. Video konferans sistemiyle katılımcılar aynı anda hem ürünlerini tanıtacaklar hemde ürünleriyle ilgili sunum yapacak, video gösterimi yapabilecekler. Teknik olarak bir fuardan alabilecekleri fiziksel buluşma hariç her şeyi sağlamış olacağız. Planladığımız 400'ü aşkın iş görüşmesi mevcut. Katılımcılarımız 1000 kişi ile sınırlı şu an da 700'ü kayıt yaptırdı. Teknik ve içerik olarak askeri sağlık teknolojilerinin, tedarikinin tam anlamıyla, bütün uzmanlarıyla tartışılacağı bir programı oluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.


Dünyada Kovid-19 sonrası uluslararası fuarların iptal edildiğini anımsatan Kurt, "Dünyada çeşitli uluslararası fuar derneklerinin açıkladığı rakamlar var. Bugüne kadar iptal edilen fuar ekonomilerinin toplamı 60 milyar dolara yanaştı. Gelişen sürece yeni bir soluk kazandırmak istedik. Oturumlarımızın içerikleri de önemli. Biyoterorizmi de konuşacağız. Biyolojik saldırılar karşısında tüm dünyanın elinden geleni yaptığını ama maliye ve psikolojik olarak önemli sorunlar ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


ABD'nin virüs danışmanı ilk kez konuşacak


Fuar kapsamında önemli konuşmacıların yer alacağı konferansın dikkat çekici katılımcılarından biri de Randall S. Murch olacak. FBI Eski Direktör Yardımcısı ve FBI'ın Biyolojik Terör Programı'nı yazan Randall S. Murch, biyolojik terörle ilgili yasanın mimarı.


Dünyanın en önemli mikrobiyal adli tıp uzmanları arasında gösterilen Randall S. Murch, biyoterörizm saldırıları, emniyet ve güvenlik politikaları ile ilgili ilk kez konuşacak. Murch, uzun yıllardır tartışmaları süren biyolojik saldırıların nasıl gerçekleştiğini, ortaya çıkma şekillerini ve nasıl engelleneceğini açıklayacak.


Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un bir biyolojik terör saldırısı olup olmadığı konusundaki fikirlerini de katılımcılarla paylaşması beklenen Murch, biyolojik terör saldırıları sonrasında hangi emniyet ve güvenlik politikalarının alınması gerektiğini de anlatacak.


Kovid-19 nedeniyle dünya gündeminde olan askeri medikal sektörünün bir araya geleceği online fuarda ise pek çok yenilikçi ürün sergilenecek. Türkiye'nin Kovid-19 süreç yönetiminde başarılı olmasının arkasındaki, yerli-milli medikal ve yan ürünler de fuarda yer bulacak.


Ürünlerini sergilemek isteyenler için farklı toplantı ve sergileme paket seçenekleri sunan Military Medical Webex, fuarın katılımcı sayısını da 1000 kişi ile sınırlandırdı. Dünyanın birçok ordusunun askeri tedarik ofisleri Military Medical Webex'te yeni nesil askeri medikal satın almalarının ilk kararını bu fuarda verecek.


Military Medical Webex ile zırhlı medikal araçlar, hava sağlığı ve hizmetleri, temiz oda teknolojisi, sağlık bilgi ve yönetim sistemleri, laboratuvar, analitik, biyoteknoloji cihazları ve hizmetleri, tıbbi cihazlar, medikal teknolojiler, çok özel fütürist çözümler, laboratuvar hizmetleriyle, pazarlama hizmet sağlayıcısı, distribütör, dağıtıcı, lojistik çözümleri sunan şirketler, dünya ordularının askeri tedarik ofisleriyle katılımcı şirketler ürünlerini sergileme fırsatı elde edecek.

CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 03:14 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Military Medical Webex fuarı 9-10 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi         
20:04
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak? 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?         
19:59
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı         
19:42
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi         
19:35
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı         
19:32
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı         
19:31
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe         
19:30
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur         
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi         
19:02
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu         
18:56
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı         
18:50
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde         
18:42
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor         
18:34
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi         
18:25
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi         
18:21
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı         
17:58
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı         
17:58
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi         
17:52
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun         
17:29
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım         
17:16
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 22:03:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Military Medical Webex fuarı 9-10 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]