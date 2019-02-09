Son Dakika Haberleri: Mille Sporcular Vali Soytürk'ü Ziyaret Etti

Mille Sporcular Vali Soytürk'ü Ziyaret Etti

1 saat önce

Gençlik Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Bilek Güreşi İl Temsilcisi İsmail Kurt ve 6 Milli Sporcu, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.

Mille Sporcular Vali Soytürk'ü Ziyaret Etti, System.String[]
Gençlik Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Bilek Güreşi İl Temsilcisi İsmail Kurt ve 6 Milli Sporcu, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.

Türkiye'de ve Avrupa ile dünya şampiyonasında bir çok dereceye imza atarak, İstiklal Marşını göndere çekmesine vesile olan Bilek güneşinde milli takımda forma giyen sporcular, Gençlik Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Bilek Güreşi İl Temsilcisi İsmail Kurt Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler. Vali Soytürk, Kilisli milli sporcuların başarısının Kilis, Türkiye açısından önemli olduğunu ifade ederek, Avrupa ve dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden bir çok madalya kazanan sporcuları tebrik ettiğini söyledi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:32 Kaynak: İHA

İsmail Kurt, Spor
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